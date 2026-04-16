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選舉考量？利息補貼喬不攏 新青安2.0卡關

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
新青安將於七月底落日，接手的新青安二點○方案至今「卡關」，據了解，主要是對於利息補貼方案仍喬不攏，因此方案至今未提報行政院。本報資料照片
新青安將於七月底落日，接手的新青安二點○方案至今「卡關」，據了解，主要是對於利息補貼方案仍喬不攏，因此方案至今未提報行政院。本報資料照片

青安貸款精進方案（新青安）將在今年七月底落日，之後將由新青安二點○接棒，據了解，由於是否延續既有的利息補貼方案喬不攏，導致新青安二點○版「卡關」，至今尚未提報行政院

知情人士指出，負責承作新青安的八大公股行庫都反對再提供利率補貼，但是，由於年底適逢縣市長選舉，行政院傾向維持利息補貼，以免少了利率補貼使得政府協助民眾買房的用意「失分」。

相關官員表示，目前還有一些細節在討論，新青安二點○的確尚未送入行政院；但官員也說，預計五月就會快馬加鞭盡快將全盤內容出爐；至於是否仍維持補貼利率？官員指出，目前仍在討論中，尚未定案。

針對新青安二點○版的內容，財政部先前發問卷給八大行庫，據指出，財部提問內容包括借款年期、寬限期、最高借款金額、最高成數、利率水準、相關人頭戶防弊措施建議、是否要繼續利率補貼等七個問題，其中各行庫在五大面向已有共識，包括新版的利率水準至少會在百分之二點三、寬限期最長將從五年改為三年、借款年限與最高成數維持四十年以及最高八成、新增「八十條款」，亦即借款年紀加借款年期不得超過八十、新版的利率水準仍較現行市場最低的首購族借款利率低一至兩碼，因此不宜再補貼利率。

公股金融圈人士指出，新青安的利率原本應該是百分之二點二七五，但因為內政部補貼百分之○點三七五、行庫補貼百分之○點一二五，因此利率落在百分之一點七七五；此外，即使要補貼利率，也應該採取「事後申請制」，亦即行庫先提供補貼前的利率，若房貸戶要申請利率補貼，須提出未出租等證明給內政部，而不是由行庫先補貼利率，再由行庫去做事後查核。

一家行庫主管私下說，很多不適用新青安的「首購族房貸」現在利率都從百分之二點五起跳，民營銀行甚至是百分之二點七以上，因此新青安二點○即使不補貼利率，維持在百分之二點二七五或訂在百分之二點三的水準，仍較其他的首購房貸利率優惠。

新青安 行政院

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