川普宣稱中東戰事「非常接近結束」 經部：油價難回到戰前水準

美國總統川普宣稱，中東戰事「非常接近結束」，國發會昨（15）日評估，若能順利結束，對物價影響有限，對經濟成長率也不會造成衝擊。經濟部認為，戰事若能結束，中油成本可望下降，但國際油價短期內要回到2月28日（戰爭開始日）之前「有困難」。

立法院經濟委員會昨日邀請國發會、經濟部專題報告運動產業發展並備詢。朝野立委關切中東戰事何時結束、對天然氣、原油供應，以及對物價、產業影響。

民進黨立委賴瑞隆質詢指出，中東戰事持續，台灣原油供應會不會受影響？他引述外媒報導指荷莫茲海峽完全關閉，對巴基斯坦、日本、中國大陸及台灣影響最大，經濟部應密切注意。

經濟部次長何晉滄表示，中油每天都積極調度，目前原油供應沒影響，6月不會有問題，7月則在調度中。他並表示，只要原油運輸和調度沒有問題，來源沒有問題，石化產業仍是可以逐量供應。經濟部會密切注意戰事發展，目前中油和台塑是主要原油進口公司，在調度原油方面，須超前部署。

國民黨立委謝衣鳯表示，川普宣稱中東戰事即將結束，詢問國發會及經濟部看法。國發會主委葉俊顯表示，當初美國智庫預估四至八周內結束，近期戰事若能結束，是落在此評估範圍內。

葉俊顯表示，若中東戰事能在近期結束，對國內物價影響有限，對經濟成長率也不會造成影響。他提及，物價會有遞延效果，戰事是在2月發生，預期會在4月反映，但近期戰事若能結束，對今年全年物價上升不會有太大影響。

何晉滄表示，戰事若能在近期結束，油價有望下降，中油成本有機會降低，但國際油價要恢復到2月28日前「有困難」。

經濟部指出，2月底美伊戰爭爆發後，推升國際油價大幅上揚。目前美伊間暫時停火，但後續談判結果仍不確定，能源與原物料價格高檔震盪。