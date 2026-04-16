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前二月薪資成長年增1.49%超越通膨 寫七年新高 年終平均領1.7個月

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
主計總處15日公布前二月實質經常性薪資年增1.49%，代表薪資成長超越通膨，增幅並寫七年來同期新高。 聯合報系資料照
主計總處15日公布前二月實質經常性薪資年增1.49%，代表薪資成長超越通膨，增幅並寫七年來同期新高。 聯合報系資料照

主計總處昨（15）日公布前二月實質經常性薪資年增1.49%，代表薪資成長超越通膨，增幅並寫七年來同期新高；另統計2026年受僱員工年終獎金，工業及服務業平均發放1.7個月，為歷年第四高，其中又以金融保險業3.65個月最多。

統計今年前二月，全體受僱員工每月經常性薪資平均48,674元，年增2.74%；加計獎金及加班費後的總薪資平均為173,528元，年增2.79%。扣除物價漲幅後，1至2月實質經常性薪資44,021元，年增1.49%，寫下七年來同期新高；實質總薪資則年增1.54%。兩項指標均延續正成長態勢。

展望未來，薪資成長態勢能否持續，關鍵仍繫於通膨走勢。主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，目前實質薪資仍維持正成長，主因是名目薪資漲幅仍跑贏物價，但兩者間緩衝空間已因地緣政治風險而受壓；一旦中東戰事導致通膨增速加快，極可能侵蝕薪資漲幅，使實質薪資轉為負成長。

另外，主計總處統計去年12月至今年2月，年終加績效等獎金發放狀況，工業及服務業平均為82,753元。年終獎金以金融保險業3.65個月居冠，製造業以2.2個月位居第二。

細看製造業底下，電腦電子產品及光學製品業發放月數最多，平均達3.54個月，發放金額更衝上191,177元，奪下「月數與金額」雙料冠軍，顯示在景氣擴張動能續強與企業年度調薪挹注下，今年年終獎金發放水準持續站穩高檔。

化學材料及肥料業則以3.06個月位居第二，金額為179,140元；電子零組件業則以2.97個月排名第三，金額達171,357元。

若單以發放金額排序，石油及煤製品業表現也相當強勁，發放金額達184,511元，相當於2.63個月，排名僅次於電腦電子產品及光學製品業，第三名則為化學材料及肥料業。

受惠於年終獎金集中在2月發放，加上企業年度調薪制度與最低工資調整，全體受僱員工2月總薪資平均衝上99,734元，年增71.8%。

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