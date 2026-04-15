標普上修台灣今年GDP成長至6.3% 中東戰爭強度在4月達高峰

標普旗下中華信評今發布台灣金融業信用焦點更新，標普全球最新預估台灣今年經濟成長率為6.3%，較去年11月預估的2.4%上修3.9個百分點。另標普對中東衝突基本情境假設戰爭強度將在4月達到高峰後緩和，荷莫茲海峽的封鎖也會逐漸解除，但干擾可能仍會持續數月。

中華信評今天發布「2026年台灣金融業信用焦點更新」。首席分析師范維華說明，標普對台灣通膨預估為1.6％，亦較上次1.2％上修，央行利率政策方面原預估今年會降息，但現在因國際情勢變化預估到2028年才會降息，對美金匯率到年底為32元。

針對保險業信用焦點，中華信評指出，台灣壽險業在IFRS 17下將維持資本與獲利能力評估結果，未來兩年台灣壽險業將維持令人滿意的資本與獲利能力。未來ROA可能偏離業界過去五年介於0.5%至0.6%的平均值，此反映獲利因IFRS 17而發生的結構性變化。在IFRS 17負債依照公允價值計算後，壽險公司將不再呈現負利差。

截至去年底，台灣受評壽險公司在以色列、沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國等中東地區的直接投資總計約占其投資資產的4.1%，且99%為高信用評級債券，曝險部位仍在可控管範圍內。

產險業方面，中華信評預期2026年簽單保費成長將大致持平，儘管經濟成長前景樂觀，但因保險市場趨軟，商業火險費率的下滑將抑制整體保費增長幅度。汽車險、火險及意外醫療險（A&H）仍為主要保費收入來源。

銀行業方面，中華信評預期經濟成長動能將持續，主要驅動因素則為人工智慧相關資本支出的出口、較高的國內需求以及跨境投資。外幣放款的高成長動能可能仍將持續。根據近期的台美關稅協議，政府提供的新台幣2,500億元信用擔保應將促進海外放款的成長。

銀行業的手續費收入在2024年至2025年強勁成長，且成長率超越整體營收成長趨勢。中華信評指出，在全球經濟波動期間，銀行穩定成長的手續費收入為潛在的授信成本提供良好緩衝空間。近年來手續費收入對銀行總資產的占比約為40個基本點（bps），高於年度備抵呆帳準備金的13至15個基本點。

證券業方面，中華信評指出，穩定的經紀手續費與資產管理規模擴增有助於提升券商的手續費收入。2018年至2025年期間，券商的手續費平均收入約為交易收入的六倍。使其能在市場波動加劇時吸收潛在的交易損失。

最後，對台灣貨幣市場基金信用展望為穩定。中華信評認為資本市場的波動可能使基金整體規模在2026年仍維持在較高水準。