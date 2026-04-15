核三再運轉換照計畫符合申請要件 4月28日將開地方說明會

因應賴清德總統非核家園政策的轉彎，今年3月27日核安會已收到核三廠運轉執照換照申請及再運轉計畫，並已召開實質審查準備會議。核安會今表示，將於4月28日辦理地方說明會，透過聽取在地多元意見，作為審查作業的參考。

核安會於今年3月27日收到台電公司提出的核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件，並於4月8日確認送審文件的完整性符合申請要件，開始進行實質審查作業。

為落實資訊公開和促進公眾參與，核安會訂於4月28日辦理地方說明會，邀請核三廠所在地的地方行政機關、民意代表與地方鄉親參加，聽取在地多元意見，作為審查作業的參考，使安全管制作業更為完善，自即日起至4月24日下午5時止受理報名。