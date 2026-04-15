快訊

川普自曝與習近平通信、不影響川習會 稱習答應不提供伊朗武器

聽新聞
0:00 / 0:00

核三再運轉換照計畫符合申請要件 4月28日將開地方說明會

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
核安會表示，4月28日將於屏東恆春舉辦核三重啟地方說明會。圖／聯合報系資料照
核安會表示，4月28日將於屏東恆春舉辦核三重啟地方說明會。圖／聯合報系資料照

因應賴清德總統非核家園政策的轉彎，今年3月27日核安會已收到核三廠運轉執照換照申請及再運轉計畫，並已召開實質審查準備會議。核安會今表示，將於4月28日辦理地方說明會，透過聽取在地多元意見，作為審查作業的參考。

核安會於今年3月27日收到台電公司提出的核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件，並於4月8日確認送審文件的完整性符合申請要件，開始進行實質審查作業。

為落實資訊公開和促進公眾參與，核安會訂於4月28日辦理地方說明會，邀請核三廠所在地的地方行政機關、民意代表與地方鄉親參加，聽取在地多元意見，作為審查作業的參考，使安全管制作業更為完善，自即日起至4月24日下午5時止受理報名。

會議 賴清德 核三廠

延伸閱讀

圖表看時事／核二核三具重啟條件 圖解3大關鍵時程與機組現況

社區運動俱樂部說明會全台展開 近800單位搶進響應全民運動政策

進入最後審查階段！中央工程會現勘 台南捷運藍線拚年底動工

逛基隆廟口熱門停車地點「信二立體停車場」公告招商 市府期待服務升級

相關新聞

中工獨董劉燈城反對寶佳提名被剔除 商業法院裁定中工敗陣

中工與寶佳的董事提名之爭，商業法院裁定結果已出爐，中工敗陣，必須立刻將寶佳提名的名單全數納入最終選舉名單，寶佳集團在取得裁定結果之後，今日已透過律師向台北地院聲請強制執行。據了解，在中工召開董事會之前舉行提名審查時，三位獨董中有一人表達反對剔除全數寶佳候選人，這位獨立董事就是曾任財政部次長、合庫金控及台灣金控、華南金控等多家公股金控董事長劉燈城。

核三重啟有譜！核安會：4月28日於恆春鎮舉辦核三廠換發執照說明會

核三重啟再前進一步。核安會15日公告，將於4月28日於恆春鎮舉辦核三廠換發執照說明會。並自即日起至2026年4月24日下午5時止受理報名。

核三再運轉換照計畫符合申請要件 4月28日將開地方說明會

因應賴清德總統非核家園政策的轉彎，今年3月27日核安會已收到核三廠運轉執照換照申請及再運轉計畫，並已召開實質審查準備會議。核安會今表示，將於4月28日辦理地方說明會，透過聽取在地多元意見，作為審查作業的參考。

政院：已向美提交301調查書面報告 全力鞏固台美談判成果

美國貿易代表署(USTR)分別對我國等16個貿易夥伴「存在結構性產能過剩」，以及60個貿易夥伴「未確實執行強迫勞動貨品進口禁令」展開301調查，行政院台美經貿工作小組表示，我政府已召開多次跨部會會議為301調查進行整體準備，同時與美方密切溝通，並已於美東時間4月14日以我政府名義提交書面說明給美方，全力維繫我國在台美對等貿易協定(ART)及投資MOU取得之談判成果。

因台積電「這一案」…今年第1季我對外投資暴增325.4億美元 年增166.05%

經濟部投審司統計，2026年第1季我核准對外投資件數為154件，投資金額計325億4,583萬美元，較上年同期增加166.05%，主要係因今年3月核准台灣積體電路製造股份有限公司以美金300億元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.所致。

4月美銀美林經理人調查報告：做多石油與半導體並列最擁擠交易第一名

根據彭博資訊等外電新聞援引，4月美銀美林經理人調查報告顯示，受伊朗戰事與油價攀升影響，投資人對全球經濟前景與企業獲利的樂觀預期進一步降溫，現金水位則維持不變。美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自5.6進一步下降至3.7，為2025年6月以來最低水準，經理人現金水位則維持於前一個月的4.3%，為2025年5月以來高點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。