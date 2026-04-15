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政院：已向美提交301調查書面報告 全力鞏固台美談判成果

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國貿易代表署(USTR)分別對我國等16個貿易夥伴「存在結構性產能過剩」，以及60個貿易夥伴「未確實執行強迫勞動貨品進口禁令」展開301調查，行政院台美經貿工作小組表示，我政府已召開多次跨部會會議為301調查進行整體準備，同時與美方密切溝通，並已於美東時間4月14日以我政府名義提交書面說明給美方，全力維繫我國在台美對等貿易協定(ART)及投資MOU取得之談判成果。

對於美國「結構性產能過剩」調查，我方於意見書中說明台灣為市場經濟，產業獲利來自技術加值，台灣頂尖製造能力結合美國客戶創新研發，彼此互補互利成為高科技產業最重要戰略夥伴。另我方未來將透過「台灣模式」與美國進行半導體及ICT供應鏈合作，有助深化台美經貿戰略合作，同時促進台美貿易平衡。台灣也與美國強化經濟安全合作，共同維繫高科技供應鏈的安全與韌性。

台美業界亦提出相似呼應，例如美台商會(US-Taiwan Business Council)書面意見說明台灣對美順差源於雙方產業高度互補及強勁市場需求，台灣是美國強化供應鏈韌性及對抗不公平貿易行為的安全可靠盟友。我機械公會也向美方說明台美是長期貿易夥伴，台灣以中小企業為主，採取依市場需求之「接單生產」模式，與美國航太國防等產業高度互補。

對於美方調查強迫勞動貨品進口禁令，我政府說明協助企業接軌國際勞權標準是既定目標，禁止進口強迫勞動貨品是國際趨勢，為降低我國產業強迫勞動與經營風險，我國過去與美方在ART談判已有充分討論且取得高度共識，其中就包括承諾禁止進口強迫勞動貨品。未來相關部會將依《貿易法》為管制法源，循我國內跨部會審定程序討論決議後限制輸入強迫勞動貨品，以維護國際供應鏈符合人權、韌性與永續治理。

此外，為提升我國產業國際競爭力與信任度，我政府致力協助業者預防強迫勞動，包括已在2月13日發布「企業防制強迫勞動參考指引」輔導產業依循國際規範招募及管理移工；4月9日已將《就業服務法》修正草案送國會審議，以全面嚴禁留置勞工身分證件與扣留勞工財物；未來也將持續精進雇主直接聘僱移工、優化仲介評鑑制度、提升外籍遠洋船員勞動保障等。

台美經貿工作小組表示，台美先前已簽署的ART及投資MOU，是我方面對美國關稅政策變動的有利基礎，我方將全力維繫ART及投資MOU取得之談判成果。面對美方301調查，我方政府將密切關注各界提供給美方的書面意見，美方依據301調查程序將於4月28日起舉行強迫勞動調查案公聽會，5月5日起舉行產能過剩調查案公聽會，我駐美代表處將派員出席旁聽，倘有利害關係人提出對我國不利之意見，我方將於後續提出明確的反駁說明。此外，後續美方也將安排諮商會議，聽取受調查國提出相關說明，我方政府將正式派員出席。我國將持續關注調查發展，積極與美方溝通說明，以確保調查結果充分反映臺美ART及投資MOU之談判成果，全力鞏固我國家及產業利益。

行政院 美國 貿易法 美台商會

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