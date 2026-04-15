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標普上修台灣今年GDP成長至6.3% 壽險中東曝險可控

中央社／ 台北15日電

標普全球評級（S&P Global Ratings）子公司中華信評今天表示，上修今年台灣GDP成長率預測至6.3%。另對中東衝突，台灣受評壽險公司曝險部位可控，在中東投資部位蒙受15%減損的壓力情境下，仍可吸收潛在損失。

中華信評今天舉行「2026年台灣金融業信用焦點更新」媒體分享會。

中華信評金融服務評等部首席分析師范維華說明，標普上修今年台灣實質GDP成長率，自去年11月發布的2.4%增至6.3%，主要是基於人工智慧（AI）需求強勁，並預測央行利率維持2%。

面對美伊戰爭持續逾1個月，中華信評金融服務評等部首席分析師謝雅媖表示，根據標普對中東衝突的基本情境假設，戰爭強度將在4月達到高峰後緩和，荷莫茲海峽的封鎖也會逐漸解除，但干擾可能仍會持續數月。

謝雅媖說明，截至去年底，台灣受評壽險公司在以色列、沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國等中東地區的直接投資總計約占其投資資產的4.1%，曝險部位應仍在可控管的範圍內。

她解釋，由於保險公司投資組合的資產品質普遍良好，預期對台灣壽險公司長期評價的影響甚微。同時，壽險公司已累積良好的資本緩衝，足以吸收潛在損失，在中東投資部位蒙受15%減損的壓力情境下，受評公司的總風險調整後資本影響有限。

同時，謝雅媖指出，這些投資部位有99%是高信用評級債券，加上充沛的流動性，有助於降低潛在風險。

GDP 金融業 美伊戰爭 標普 中東

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