中工獨董劉燈城反對寶佳提名被剔除 商業法院裁定中工敗陣

中工與寶佳的董事提名之爭，商業法院裁定結果已出爐，中工敗陣，必須立刻將寶佳提名的名單全數納入最終選舉名單，寶佳集團在取得裁定結果之後，今日已透過律師向台北地院聲請強制執行。據了解，在中工召開董事會之前舉行提名審查時，三位獨董中有一人表達反對剔除全數寶佳候選人，這位獨立董事就是曾任財政部次長、合庫金控及台灣金控、華南金控等多家公股金控董事長劉燈城。

據了解，劉燈城在中工的提名審查委員會議表達反對之後，就未再參加下午舉行的中工董事會，因此其反對意見也未被中工對外公告，讓外界以為三位中工的獨董全部贊成。據了解，劉燈城由於曾任政府高層官員，和多家公股金控的董事長，因此行事有一定的原則分寸，這也使得劉燈城明確在提名審查委員會時投下反對票。

商業法院在調查時，已有一併了解提名委員會及董事會審查過程，由於商業法院在周一開庭之後，時隔一天就火速把裁定出爐，可說出重手打臉中工，這也使得此次的改選，寶佳更立於優勢，估計接下來在雙方委託書徵求戰開打時，寶佳的贏面更大，有機會直取中工三分之二的絕對多數席次。