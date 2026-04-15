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核三重啟有譜！核安會：4月28日於恆春鎮舉辦核三廠換發執照說明會
核三重啟再前進一步。核安會15日公告，將於4月28日於恆春鎮舉辦核三廠換發執照說明會。並自即日起至2026年4月24日下午5時止受理報名。
核安會表示，核安會已於2026年3月27日收到台電公司提出的核三廠運轉執照換照申請案及再運轉計畫相關文件，並於2026年4月8日確認送審文件之完整性符合申請要件，開始進行實質審查作業。
為落實資訊公開，促進公眾參與，核安會謹訂於今年4月28日辦理旨揭地方說明會，邀請核三廠所在地之地方行政機關、民意代表與地方鄉親參加，聽取在地多元意見，作為審查作業之參考，使安全管制作業更為完善。
核安會表示，「核安會審查核三廠運轉執照換發案」地方說明會，時間訂於2026年4月28日上午10時整（9時30分報到）；地點為屏東縣恆春鎮公所三樓禮堂（屏東縣恆春鎮天文路1號三樓）。核安會表示，請參加人員填具報名表後，於報名期間內以傳真或電子郵件提供至本案承辦人，俾憑辦理。（傳真號碼：(02)8231-7808；電子郵件：xflin@nusc.gov.tw）
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