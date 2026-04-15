核三重啟有譜！核安會：4月28日於恆春鎮舉辦核三廠換發執照說明會

中工與寶佳的董事提名之爭，商業法院裁定結果已出爐，中工敗陣，必須立刻將寶佳提名的名單全數納入最終選舉名單，寶佳集團在取得裁定結果之後，今日已透過律師向台北地院聲請強制執行。據了解，在中工召開董事會之前舉行提名審查時，三位獨董中有一人表達反對剔除全數寶佳候選人，這位獨立董事就是曾任財政部次長、合庫金控及台灣金控、華南金控等多家公股金控董事長劉燈城。

2026-04-15 17:22