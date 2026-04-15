台電擴大節能診斷 去年助300家企業節電逾6700萬度

為響應政府推動深度節能計畫，台電今天串聯全台24個區處舉辦大用戶座談會，吸引近2000家企業參與，透過客製化節能輔導與用電安全宣導，協助企業提升能源使用效率。台電表示，去年已走訪超過300家企業提供節能診斷服務，預估年節電量逾6700萬度電。

台電今天舉行「一度電點亮無限 省一度永續展現」大用戶座談會，由各區處同步辦理，其中桃園場邀集包含桃園機場在內逾百家企業參與。

台電透過新聞稿指出，座談會設置「桌邊專員服務」，由專人即時分析企業用電情形，並提供一對一客製化節電建議，協助評估透過能源技術服務業（ESCO）推動設備汰換與能源管理，降低用電成本。台電表示，以桃園機場為例，經台電前期診斷及改善措施後，去年已節省約147萬度電。

台電指出，自2019年於北、中、南成立節能診斷中心以來，運用專業量測儀器，免費為契約容量100至800瓩的大用戶提供節能輔導。去年已為超過300家具高節電潛力企業量身訂做改善方案，台電預估每年可節電約6700萬度，相當於逾1.8萬戶家庭全年用電量，並可減少約2.8萬公噸碳排放。

台電進一步說明，平時即協助企業進行設備巡檢與維護，此次座談會也針對百貨與大眾運輸等用電量大的產業，加強設備自我維護檢測及用電安全宣導，包括定期保養與汰換機電設備、強化人員教育訓練、熟悉復電程序及必要時增派人力駐守等。台電盼透過技術交流降低潛在風險，提升供電穩定。