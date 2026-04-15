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因台積電「這一案」…今年第1季我對外投資暴增325.4億美元 年增166.05%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部投審司統計，2026年第1季我核准對外投資件數為154件，投資金額計325億4,583萬美元，較上年同期增加166.05%，主要係因今年3月核准台灣積體電路製造股份有限公司以美金300億元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.所致。

在僑外投資方面，投審司統計指出，今年1-3月核准僑外投資件數為556件，投資金額計60億9,029萬美元，較上年同期增加169.99%，主要因核准新加坡商MICRON SEMICONDUCTOR ASIA PTE. LTD.以對台灣美光記憶體股份有限公司之貨幣債權約美金43億3,000萬元，用以認購增資股份所致。

針對陸資，陸資來台投資今年3月單月核准陸資投資件數為1件，投資金額計313美元；今年1-3月核准陸資來臺投資件數為3件，投資金額計9萬9,000美元，較上年減少99.9%。

至於我對中國大陸投資，投審司統計，今年3月單月我對中國大陸投資件數為25件，核准投資金額計5,634萬2,000美元；今年1-3月核准對中國大陸投資件數為49件，核准投資金額計2.4億美元，較上年同期減少28.77%。

台積電 記憶體 增資 美元

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