台灣8家新創挺進SelectUSA Tech 入圍數3連霸

經濟部今天表示，將於5月上旬帶領24家台灣新創企業前往美國，參加由美國商務部主辦的2026「選擇美國投資高峰會」新創競賽（SelectUSA Tech），其中共有8家新創入圍各領域前8強，連續3年入圍家數居全球第一，展現台灣新創實力獲國際肯定。

經濟部中小及新創企業署透過新聞稿指出，SelectUSA Tech為全球指標性科技新創競賽平台，經濟部透過輔導培訓及鏈結美國新創生態圈，協助台灣新創拓展國際市場。自2022年至2024年累計已帶領89家新創企業赴美參與，其中11家獲得全球前3名，並促成20家新創取得國際投資，累計募資達新台幣25.3億元，另有8家已在美國設立公司。

經濟部指出，今年赴美的24家新創涵蓋人工智慧、半導體、精準健康與能源科技等領域，其中8家企業入圍競賽前8強，技術橫跨健康科技、國防科技、能源科技及開放科技等4大領域，包括巨生生醫、碩準生技、黑色方案、和合生醫、九十米、沃能科技、澤龍智能及雄聯智能等，顯示台灣新創在多元前瞻技術的競爭力。

為擴大參展效益，經濟部規劃串聯美國洛杉磯、舊金山及矽谷新創生態圈，建立國際市場與投資人對接網絡，活動期間將於華府舉辦「台灣新創之夜」，預計邀集超過200名台美企業、投資人及創業社群代表參與，提升台灣新創能見度。

此外，團隊也將赴洛杉磯與美國著名創投機構LAVA、加速器Larta Institute及加州大學洛杉磯分校（UCLA）合作交流。在舊金山及矽谷也將舉辦「Taiwan Demo Day」，串聯國發會矽谷新創基地，邀請高通、Silicon Catalyst Ventures及玉山科技協會等企業與創投參與，協助台灣新創鏈結當地資源。

經濟部強調，未來將持續強化新創培育機制，透過完善培訓與國際資源媒合，協助台灣新創接軌美國創投與科技供應鏈，拓展全球市場。