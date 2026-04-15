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4月美銀美林經理人調查報告：做多石油與半導體並列最擁擠交易第一名

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
【美銀美林全球基金經理人調查】最可能影響市場表現的尾端風險。(資料來源：美銀美林證券)
【美銀美林全球基金經理人調查】最可能影響市場表現的尾端風險。(資料來源：美銀美林證券)

根據彭博資訊等外電新聞援引，4月美銀美林經理人調查報告顯示，受伊朗戰事與油價攀升影響，投資人對全球經濟前景與企業獲利的樂觀預期進一步降溫，現金水位則維持不變。美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自5.6進一步下降至3.7，為2025年6月以來最低水準，經理人現金水位則維持於前一個月的4.3%，為2025年5月以來高點。

就總體經濟前景而言，對於2026年經濟情勢的預估，預期不會著陸的經理人比例由46%下滑至32%，預期將會軟著陸的經理人比例由44%上升至52%，預期將會硬著陸的經理人比例由5%攀升至9%，預期未來12個月全球經濟成長力道將會轉強的比例由淨7%再降至淨-36%，為2025年8月以來最低水準，亦即淨36%的經理人預期全球成長力道將會轉弱，而預期未來12個月全球企業獲利將會改善的比例下降至淨-14%，為2025年9月以來首見預期企業獲利前景將惡化。

通膨預期進一步攀升，預期未來12個月全球CPI通膨攀升的經理人比例由45%揚升至69%。年底油價預估部分，34%經理人預期布蘭特油價落在每桶80~90美元，28%經理人預期為每桶70~80美元，22%的經理人為每桶90~100美元，加權平均後今年底油價預估為每桶84美元，對比年初時預估僅每桶61美元。

尾端風險部分，地緣政治衝突以44%的比例蟬聯最可能的尾端風險，通膨與債券殖利率無序攀升以26%與9%的比例分列二、三名。在擁擠交易方面，做多石油與做多全球半導體並列最擁擠交易第一名寶座，做多黃金則下滑至第三名。此外，最可能引發信用危機事件的風險來源為美國影子銀行（私募信貸），但認同比例下滑至57%，AI超大規模雲端供應商的資本支出與美國消費者信貸分列二、三名。

在資產配置方面，對於股票的配置由前一個月的淨37%加碼下降至淨13%加碼，對於債券的配置比重則由上個月的淨36%減碼上升至淨33%減碼。各區域股市的青睞程度多下滑，對新興股市的配置則由淨53%加碼下降至淨41%加碼、對歐股配置由淨21%加碼下降至淨4%加碼、對日股的配置由淨14%加碼下滑至淨11%減碼，反觀美股獲青睞程度持續回升，美股配置由淨17%減碼回升至淨10%減碼，而對科技類股的配置也由淨7%加碼回升至淨14%加碼。

這份資料依據彭博資訊，4月美銀美林經理人調查於4月2至9日進行，對管理5,110億美元資產的170位經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，由於有四分之三的經理人於4月8日美國與伊朗宣布達成為期兩周停火協議之前回覆本項調查，因此經理人對全球經濟與企業獲利前景看法的悲觀程度加重，不過，在第一輪談判破局後，美伊有望進入第二輪談判，若後續雙方能持續以外交方式取代軍事升級解決地緣政治議題，應有助改善全球經濟前景展望，也讓金融市場走勢逐步回歸基本面。隨美國最新財報季展開，根據FactSet 4月10日預估，史坦普500指數首季獲利預估年增達12.6%，將是連續第六季雙位數成長，為2011年以來最長紀錄，顯示美股企業基本面仍持續穩健。

歷史經驗仍顯示地緣紛擾不會影響美股長期牛市表現，新興市場歷經多年結構改革，現階段抵禦震盪的能力也獲改善，仍有利風險性資產延續多頭格局，建議已進場者耐心續抱等待和平曙光，空手者採分批加碼，核心部位首選平衡型基金，債券建議側重美國非投資級債券型基金，股票可留意科技、公用事業及日本股票型基金的震盪買點，並依個人風險屬性酌量配置黃金或天然資源產業型基金。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾指出，樂觀看待2026年美股，市場環境將有利股市市場廣度擴散，科技以外的產業、市值低於巨型股的公司都將湧現新的投資機會，並為中小型股帶來優勢，此外，2026年將重點放在由AI、自動化等主題，這些主題目前不僅在科技領域，也為醫療保健、金融、工業、能源帶來可衡量的生產力提升，但也需關注美國經濟的潛在風險，包含通膨、監管壓力、地緣政治摩擦、基礎設施瓶頸、不利的政策轉變。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國經濟基本面仍具韌性，美國民眾可望持續受惠於「大而美」法案帶來的退稅效應，有助刺激消費與企業獲利，獲利與資本市場穩定度高進一步支撐公司債基本面，同時，美國經濟在人工智慧等創新趨勢推動下，成長動能相對優於歐洲。隨著景氣維持相對穩固並延續政策刺激效果，非投資等級債的整體違約風險仍處可控水準，後市展望正向。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，在當前中東局勢影響下短期內美元可能因避險需求而出現資金流入，然而聯準會仍可能進一步降息而多數其他成熟市場暫停行動的背景下，美元走弱的中期趨勢仍然成立，評估資產配置持續轉向非美元資產將是一具備延續性的趨勢，除利差因素外，資金轉向新興市場資產也反映新興市場正處於近十年最有利的總經環境與企業結構因素，及其在全球經濟所扮演角色的重要性顯著提升。

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