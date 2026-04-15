快訊

坤達、陳大天苦勸…閃兵案起訴第四波「9藝人5素人」自首 檢求緩刑

台積電續飆天價！概念股全面暴動 這4檔同步鎖漲停齊創高

桃園平鎮國中師生70人劍湖山用餐爆不適 菜單出爐飯店等候採檢報告

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰表揚台電模範勞工 坦言解決台電財務問題努力不夠

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
行政院長卓榮泰（前左二）今天頒獎表揚台電模範勞工，強調電力及國力，政府永遠挺台電，對於解決台電財務問題坦言自己努力不夠。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（前左二）今天頒獎表揚台電模範勞工，強調電力及國力，政府永遠挺台電，對於解決台電財務問題坦言自己努力不夠。記者潘俊宏／攝影

台電今天舉行「台灣電力工會115年五一勞動節模範勞工表揚大會」，行政院長卓榮泰帶著經濟部長龔明鑫、勞動部長洪申翰一起頒獎表揚，卓榮泰致詞強調電力及國力，政府永遠挺台電，對於解決台電財務問題坦言自己努力不夠。

卓榮泰表示，這次因應中東情勢緊張關係，不只是中油，台電也吸收大量LNG上漲成本，過去幾次在國會上要求，編列預算要改善台電財務狀況卻無法通過，自己已經欠了2千億元，但是電力即國力，台電員工當災害來臨時，國人遠離現場，只有台電員工進入現場，去年看到因丹娜絲颱風來襲而倒塌的三座電塔，台電員工露天吃著便當的畫面令人十分感動，只有台電給人民安心，政府一定也會支持台電，未來仍會積極協助台電，為台電財務健全來努力。

行政院長卓榮泰（左三）今天頒獎表揚台電模範勞工，強調電力及國力，政府永遠挺台電，對於解決台電財務問題坦言自己努力不夠。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（左三）今天頒獎表揚台電模範勞工，強調電力及國力，政府永遠挺台電，對於解決台電財務問題坦言自己努力不夠。記者潘俊宏／攝影

行政院長卓榮泰（右五）今天頒獎表揚台電模範勞工，強調電力及國力，政府永遠挺台電。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（右五）今天頒獎表揚台電模範勞工，強調電力及國力，政府永遠挺台電。記者潘俊宏／攝影

國會 工會 中油 卓榮泰 台電 龔明鑫 洪申翰 中東

延伸閱讀

台電新竹區處辦座談 助竹科、百貨等大用戶節能減輕電費

解決台電財務問題 卓榮泰：我的努力還不夠

台電嘉義區處辦大用戶座談會 百名企業代表齊聚共商節電穩供

外媒示警台灣能源高度脆弱 經部嚴正澄清：中東戰事以來未缺電缺氣

相關新聞

因台積電「這一案」…今年第1季我對外投資暴增325.4億美元 年增166.05%

經濟部投審司統計，2026年第1季我核准對外投資件數為154件，投資金額計325億4,583萬美元，較上年同期增加166.05%，主要係因今年3月核准台灣積體電路製造股份有限公司以美金300億元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.所致。

4月美銀美林經理人調查報告：做多石油與半導體並列最擁擠交易第一名

根據彭博資訊等外電新聞援引，4月美銀美林經理人調查報告顯示，受伊朗戰事與油價攀升影響，投資人對全球經濟前景與企業獲利的樂觀預期進一步降溫，現金水位則維持不變。美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自5.6進一步下降至3.7，為2025年6月以來最低水準，經理人現金水位則維持於前一個月的4.3%，為2025年5月以來高點。

卓榮泰表揚台電模範勞工 坦言解決台電財務問題努力不夠

台電今天舉行「台灣電力工會115年五一勞動節模範勞工表揚大會」，行政院長卓榮泰帶著經濟部長龔明鑫、勞動部長洪申翰一起頒獎表揚，卓榮泰致詞強調電力及國力，政府永遠挺台電，對於解決台電財務問題坦言自己努力不夠。

解決台電財務問題 卓榮泰：我的努力還不夠

台電今舉行「台灣電力工會115年五一勞動節模範勞工表揚大會」，行政院長卓榮泰表示，台電長年以來負擔國家重要政策使命，又要發展多元綠能，又要科技儲能，災害來臨又要短時間內修復民生用電，提供足夠供電，又不能讓電價反應成本，一直台電要付出很多，但要解決台電財務困難，「我的努力還不夠」。

中東衝突尚未停止 三三會理事長林伯豐呼籲電價緩漲能持續到戰事結束

三三會15日舉行每月例會，理事長林伯豐指出，中東局勢發展至今，美伊雙方說要和談已經很多次，目前看起來宗教糾紛及以色列與中東國家的衝突沒那麼容易和解。政府對4月電價的暫停調漲是正確的，希望能繼續維持到中東戰爭結束之後。

企業重寫成長地圖 滙豐調查：亞洲優先、AI 成關鍵變數

滙豐集團在年度「滙豐全球投資峰會」發布獨立調查顯示，高階企業領袖與機構投資人在重新布局以追求成長的同時，正優先聚焦亞洲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。