卓榮泰表揚台電模範勞工 坦言解決台電財務問題努力不夠

根據彭博資訊等外電新聞援引，4月美銀美林經理人調查報告顯示，受伊朗戰事與油價攀升影響，投資人對全球經濟前景與企業獲利的樂觀預期進一步降溫，現金水位則維持不變。美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自5.6進一步下降至3.7，為2025年6月以來最低水準，經理人現金水位則維持於前一個月的4.3%，為2025年5月以來高點。

2026-04-15 16:25