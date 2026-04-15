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卓榮泰表揚台電模範勞工 坦言解決台電財務問題努力不夠
台電今天舉行「台灣電力工會115年五一勞動節模範勞工表揚大會」，行政院長卓榮泰帶著經濟部長龔明鑫、勞動部長洪申翰一起頒獎表揚，卓榮泰致詞強調電力及國力，政府永遠挺台電，對於解決台電財務問題坦言自己努力不夠。
卓榮泰表示，這次因應中東情勢緊張關係，不只是中油，台電也吸收大量LNG上漲成本，過去幾次在國會上要求，編列預算要改善台電財務狀況卻無法通過，自己已經欠了2千億元，但是電力即國力，台電員工當災害來臨時，國人遠離現場，只有台電員工進入現場，去年看到因丹娜絲颱風來襲而倒塌的三座電塔，台電員工露天吃著便當的畫面令人十分感動，只有台電給人民安心，政府一定也會支持台電，未來仍會積極協助台電，為台電財務健全來努力。
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