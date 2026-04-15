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台電新竹區處辦座談 助竹科、百貨等大用戶節能減輕電費

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
座談會也提供台電人員一對一客製化建議，即時解答各類用電疑難雜症，確保供電品質穩定。圖／台電新竹區營業處提供
座談會也提供台電人員一對一客製化建議，即時解答各類用電疑難雜症，確保供電品質穩定。圖／台電新竹區營業處提供

為提升供電穩定度並加強與產業互動，台電新竹區營業處今舉辦「2026年大用戶座談會」，以「一度電點亮無限，省一度永續展現」為主題，邀請科學園區、產業園區、百貨商場及交通運輸等500瓩以上大用戶與會，針對節電輔導與設備維護技術實務交流。

台電表示，本次座談會聚焦「節電作伙來」與「需量反應負載管理」兩大議題。台電人員現場說明節能診斷服務，透過專業儀器量測耗能設備效率；同時推廣需量反應方案，引導企業將尖峰用電移轉至離峰時段，除能降低流動電費，還可獲得額外電費扣減，達成企業獲利與環境永續的雙贏目標。

針對設備維護與用電安全，台電新竹區處也安排「高壓用戶設備維護及加速復電程序」及「69kV以上特高壓大用戶運轉機制及設備維護管理」專題，期盼透過技術合作改善潛在風險。會後另設有「桌邊專員服務」，由台電人員提供一對一客製化建議，即時解答各類用電疑難雜症，確保供電品質穩定。

台電新竹區營業處處長陳鈞泰表示，大用戶是台灣產業發展的中流砥柱，透過舉辦座談會進行雙向溝通，台電希望能化身為企業的用電顧問，協助產業在追求發展的同時，能有效達成減碳轉型的目標，落實政府能源政策，實現用電穩定與企業永續的共榮願景。

台電新竹區營業處今舉辦「2026年大用戶座談會」，邀請科學園區、產業園區、百貨商場及交通運輸等500瓩以上大用戶與會。圖／台電新竹區營業處提供
台電新竹區營業處今舉辦「2026年大用戶座談會」，邀請科學園區、產業園區、百貨商場及交通運輸等500瓩以上大用戶與會。圖／台電新竹區營業處提供

台電新竹區處陳鈞泰處長（中）表示，大用戶是台灣產業發展的中流砥柱，透過舉辦座談會進行雙向溝通，台電希望能化身為企業的用電顧問，協助產業在追求發展的同時，能有效達成減碳轉型的目標。圖／台電新竹區營業處提供
台電新竹區處陳鈞泰處長（中）表示，大用戶是台灣產業發展的中流砥柱，透過舉辦座談會進行雙向溝通，台電希望能化身為企業的用電顧問，協助產業在追求發展的同時，能有效達成減碳轉型的目標。圖／台電新竹區營業處提供

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