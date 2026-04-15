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解決台電財務問題 卓榮泰：我的努力還不夠

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
行政院長卓榮泰（圖左）至「台灣電力工會115年五一勞動節模範勞工表揚大會」為優良員工頒獎。記者林海／攝影
行政院長卓榮泰（圖左）至「台灣電力工會115年五一勞動節模範勞工表揚大會」為優良員工頒獎。記者林海／攝影

台電今舉行「台灣電力工會115年五一勞動節模範勞工表揚大會」，行政院長卓榮泰表示，台電長年以來負擔國家重要政策使命，又要發展多元綠能，又要科技儲能，災害來臨又要短時間內修復民生用電，提供足夠供電，又不能讓電價反應成本，一直台電要付出很多，但要解決台電財務困難，「我的努力還不夠」。

卓榮泰表示，電力就是國力，台電員工代表台灣最堅強的實力，當災害來臨，國人遠離現場，只有台電員工進入現場，去年看到因丹娜絲颱風來襲而倒塌的三座墊塔，無法想像如何修復，只有台電給人民安心，政府一定也會支持台電。

卓榮泰也說，過去幾次在國會上要求，編列預算要改善台電財務狀況卻無法通過，這次因應中東情勢緊張關係，不只是中油，台電也吸收大量LNG上漲成本，未來還是會積極協助台電，為台電財務健全投入夠多。

卓榮泰表示，要求經濟部對於台電的必要加給，隨工作需求逐年增加，政策法令也要與時俱進，而政府對國內產業都說，2032年前還會有很多電廠、燃氣新機組加入，但為了讓國人安心，也啟動傳統核能再運轉計畫，要讓台灣有多一種選擇，少一分顧慮，接下來也會強力與國人溝通，取得國家最高共識，再有需要的時候，不會受到些微打擊，同時也會多元發展綠能。

行政院長 卓榮泰 丹娜絲颱風

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