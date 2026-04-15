中東衝突尚未停止 三三會理事長林伯豐呼籲電價緩漲能持續到戰事結束

三三會15日舉行每月例會，理事長林伯豐指出，中東局勢發展至今，美伊雙方說要和談已經很多次，目前看起來宗教糾紛及以色列與中東國家的衝突沒那麼容易和解。政府對4月電價的暫停調漲是正確的，希望能繼續維持到中東戰爭結束之後。

林伯豐並建議，我國的能源政策能以核能與綠電共存為主，台灣的油氣來源也要多元化，除了中東及美國之外，對台灣能源的保障才夠充份，尤其台灣正在發展AI及電子產業，電力的供應更應加強。

針對油價的漲跌，林伯豐表示，國際油價的波動不是我們所能預測，對於區域經濟及供應鏈的整體規劃，才是大家所應重視。他認為，目前的油價雖然造成國內企業成本上升，不過目前還在可控的範圍之內，尚不會影響物價。有專家預測今年台灣GDP成長為5%，他則認為這已經是樂觀的預測了，台灣仍應秉持「較謙卑的心理做我們經濟該做的事」。

針對印度移工的爭議問題，林伯豐指出，台灣對於引進外勞為必要的需求，是否引進印度移工，應多傾聽企業的心聲再做評估。他認為，讓外勞政策更加開放，比引進那一國家的外勞更重要。例如政府開放企業引進外勞的最高比例是35%，雖然在特殊狀況下開放比例可再提高一點，但他認為開放外勞上限，比爭執那一國家的外勞得以進來更重要。

針對鄭習會後，大陸官方釋出的「惠台十措施」，林伯豐認為，以企業的立場來看，「有溝通是正確的」，特別是台商在大陸投資的金額並不少，台灣對美國的外銷佔了23%，對大陸外銷32%，這很容易評估那個市場比較重要。他肯定這次鄭習會是很成功的，企業界看好特別是農漁業的外銷，以及提升旅遊業的發展都貢獻。

有關美國將啟動對台灣301的調查，林伯豐指出，美國對台灣提出20%的關稅並不公平，也是在歧視台灣。台灣應該尋求全球供應鏈的重組機會，重新考量美國市場，對於301調查，台灣不應討好美國政府，政府應鼓勵企業創新開發，創造更多新產品及新技術。

林伯豐隨後在致詞中表示，當前中東地區美以伊戰爭衝突，影響全球安全與能源秩序。對於高度依賴全球貿易的台灣而言，中東情勢任何波動，都與台灣能源安全、產業供應鏈，以及區域穩定息息相關。

林伯豐並提出以下建議：

一，持續中油、台電的「緩漲機制」，經濟部暫緩調整4月電價，工商界表示肯定，有助於穩定物價及減輕企業經營負擔。

二，機動調降大宗物資的進口關稅與營業稅，免除包括汽柴油的貨物稅。

三，針對運輸業、農漁業等高能源依賴產業，以及中低收入戶提供專案補貼。

四，調整能源政策，持續發展核電，加速核二、核三廠的安全檢查。分散能源進口來源，並強化原油與戰略物資的儲備管理。

五，補助企業引進節能設備與智慧能源管理系統，以減少單位產值的能源消耗。

六，應密切監控通膨預期，適時調整利率或匯率政策，以防止通膨定型化影響經濟長期增長。

林伯豐表示，國民黨主席鄭麗文訪問大陸，大陸也宣布「惠台十大措施」，有利台灣農漁業外銷及旅遊業發展，具正面意義。期待我方能以務實的態度積極恢復兩岸的正常交流與互動，維持兩岸的和平穩定。