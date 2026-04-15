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企業獲利上修趨勢未變 法人建議拉回就買這些族群

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台股拜地緣政治雜音鈍化，近日反彈創高。法人指出，市場焦點重回基本面，隨企業獲利上修，戰事引發的修正皆為布局良機，首選受惠輝達VR規格升級的散熱、電源、光通訊、CCL、連接器及交換器族群；次選為ABF載板、PCB、記憶體。

凱基投顧台股總策略分析師張明祥表示，雖然美伊雙方近期未能就停火機制達成實質協議，但市場對戰事升溫的敏感度已明顯下降。

觀察過去一段時間，國際油價每次快速飆升往往伴隨股市回檔，回落則有助風險性資產反彈。然而，3月底開始出現微妙且關鍵的轉變，即油價持續走高，全球股市卻同步上揚，顯示市場已逐步消化戰事帶來的不確定性。

張明祥分析，中東戰爭爆發以來，荷莫茲海峽航運量顯著下降，推升布蘭特原油價格一度飆升至每桶約120美元，引發市場對全球經濟擔憂，但名目價格往往會誤導判斷。

以最近兩次油價大漲為例，採通膨調整後的實際價格衡量，2008年7月曾漲至每桶146美元，換算今日實際購買力需突破220美元以上，才會造成相同衝擊；2022年3月128美元高點，對應今日需達149美元以上。但當前約100至120美元水準，實際購買力衝擊遠低於最近兩次歷史高峰。

此外，從期貨市場觀察，僅見到短天期油價明顯飆升，一年期以上合約漲幅相對溫和，顯示市場對供給衝擊的定價仍偏短期事件，而非結構性能源危機。

張明祥認為，中東戰事爆發至今約一個半月，對金融市場的影響主要體現在評價面的短期波動，而非企業基本面。

統計台股一度出現約一成修正幅度，但整體獲利展望卻逆勢持續上修，2026年企業獲利年增率更由原先預估20%上調至目前約32%，顯示戰事並未對獲利動能造成實質衝擊。

張明祥說，背後關鍵在於AI相關需求維持爆發式成長，且台積電（2330）持續上修2027年底CoWoS月產能規畫，由15.5萬片提升至17萬片，以因應客戶持續追加訂單。

整體而言，雖然近期股價波動反映評價短暫收斂，但企業獲利能否延續上修趨勢，才真正決定中長期股價趨勢。隨台積電資本支出持續提高、AI供應鏈訂單能見度延長支撐下，預期第1季財報季，整體盈餘展望仍有進一步上調空間，維持台股今年高點39,000點目標不變。

台積電 台股

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