企業重寫成長地圖 滙豐調查：亞洲優先、AI 成關鍵變數

滙豐集團在年度「滙豐全球投資峰會」發布獨立調查顯示，高階企業領袖與機構投資人在重新布局以追求成長的同時，正優先聚焦亞洲。

這項調查於3月中旬進行，訪問10個市場、共3,000位國際企業與機構投資人。調查結果顯示，在歷經10年的全球衝擊之後，企業正進行策略調整並持續投資。

94%的受訪者仍看好國際成長機會；87%表示，相較5年前，他們更願意承擔經審慎評估的風險。

72%表示他們正重新評估營運據點與投資方式，並預期未來三年將對其業務進行中度至顯著的重新定位。

人工智慧（AI）與科技已成為影響國際拓展與資本部署策略的主要驅動因素之一，科技如今是企業領袖與機構投資人進行全球投資決策的核心。受訪者表示，未來3年，取得AI、關鍵技術與相關基礎設施將是影響國際策略的最重要因素（50%），與市場成長和客戶需求（49%）的重要性不相上下。

在決定提高對個別市場的曝險時，完善的AI與數據相關基礎設施及具吸引力的能源成本，亦是最重要的驅動因素之一（51%），僅次於強勁的成長前景與客戶需求（52%）。

受訪者認為，未來3年AI最顯著的潛在效益將是提升生產力與人力效率（56%）；預測與建模（48%）以及提升創新、想法與營運成本節省（46%）亦相當重要。

值得注意的是，有32%的受訪者預期3年後AI扮演更具策略性的角色，將從根本上重塑其核心商業模式。這顯示，未來改變的不僅是工作如何完成，也包括提供哪些產品與服務、提供的方式，以及如何創造價值。

報告指出，49%的機構投資人表示，因應當前的經濟環境，2026年最常見的客戶投資組合策略是提高對AI與科技主題的參與，這也是投資組合重新定位的首要重點。僅有14%預期不會對整體策略作出重大調整。

調查指出，全球化正轉為更具區域結構的發展：93%的組織計劃在未來五年增加跨境貿易或投資，且91%預期相關資金與貿易流將更集中於區域網絡之內。

而對亞洲的日益重視，正反映在更廣泛的全球貿易重塑之中。亦有41%的決策者認為，未來五年內，中國大陸在經濟關係的重要性上，將是成長幅度最大的市場，高於全球任何其他地區。