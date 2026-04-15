油價飆漲汽燃費有望調降？陳世凱：若影響持續延長將研議

油價持續上漲，恐推升CPI，雖我國已經有相關的穩定機制，然立委也提出，目前中東戰事停止時間未定，未來恐影響擴大，未來是否會考量調降燃料稅或相關賦稅。交通部長陳世凱15日表示，若油價影響持續且時間拉長，交通部將針對汽燃費等相關制度進行研議與評估。

國民黨立委邱若華指出，國際油價漲跌確實對航空業造成顯著影響，但目前已有燃油附加費機制作為因應。不過，目前航空燃油成本約占航空公司營運成本30%至40%，對於相關的油價漲跌是否有相關調整機制。

民進黨立委何欣純也提到，國際航線涉及多數外籍航空公司，政府較難直接介入或管理，但仍希望我國國籍航空在調整票價時，能採取較為溫和、漸進的方式，避免一次大幅調漲。

對此，陳世凱表示，由於戰事持續時間與油價走勢均具高度不確定性，目前規劃兩種版本，首先維持至今年底的預算估算，第二，是延續至明年底的全年方案，相關補貼規模已初步估算完成，但仍須視行政院整體財源與政策安排而定。

民航局長何淑萍說明，目前燃油附加費係依據油價變動機制調整，主要參考中油公告油價。以國際線為例，短程線每當油價上漲10美元，附加費調升2.5美元；長程線則調升6.5美元。近期因油價大幅上漲，短程線附加費已由17.5美元調整至約45美元。

何欣純進一步指出，近期已有國際航班取消情形，4、5月自桃園、台中、高雄等機場累計約268班航班取消，推測可能與油價上漲有關，並強調航班異動將牽動觀光、旅遊、住宿與接駁等相關產業。以台中為例，5月減少18個航班，將影響國內外旅客流動及周邊產業發展，詢問交通部是否掌握相關情況。

陳世凱表示，交通部已掌握各機場航班變化，包括台中機場在內，並持續評估中。航空公司在調整航班時，通常優先減少或合併載客率較低、訂位率不高的班次，因此影響相對集中於需求較弱的航線。

他也坦言，航班調整確實與油價上漲有關，但會優先選擇影響較小的班次，以降低對已訂位旅客的衝擊，對於消費者權益，交通部將督促航空公司妥善處理退費或改票等措施。