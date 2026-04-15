快訊

又是食物中毒？桃園平鎮國中劍湖山戶外教學 近70人嘔吐不適送醫

油價大漲122%！航空業傳5月每周砍52.6航班 交長曝影響程度

丁學文專欄／馬斯克挑戰IPO募資紀錄 交易所不該忘初衷

聽新聞
0:00 / 0:00

看印度移工爭議 三三會林伯豐：外勞上限鬆綁比來源國更重要

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
三三會理事長林伯豐。記者鍾張涵／攝影
三三會理事長林伯豐。記者鍾張涵／攝影

三三會今日舉行四月例會，理事長林伯豐被問及移工議題，他認為，討論焦點應該由單一國籍拉高到制度的層次，與其討論要引進哪一個國家的外勞，更重要的是整體外勞政策應該進一步放寬，「開放外勞的上限才是最重要的，」他說。

勞動部證實，與印度簽署的勞務合作備忘錄（MOU）已進入最後執行階段，首批印度移工有機會2026年來台，不過政策引發民意反彈，讓外界原先預期的「印度移工元年」可能生變。

林伯豐今天受訪時回應，企業界對勞動力的需求依然存在，但政策推動確實需要審慎評估，但要審慎評估並非針對單一國家問題，而是整體移工結構和企業需求。

林伯豐今天說，企業聘僱外籍移工的比例上限大約是35%，特殊情況可以再提高，但他認為，重點不在於外勞來自哪個國家，而是整體開放上限是否足夠，「政府應該在整體外勞政策上放鬆，比起用哪一國的外勞，更需要重視。」

印度 移工 林伯豐

延伸閱讀

引進印度移工引議 侯友宜籲中央先做好配套再談開放

印度移工引進與否 卓榮泰揭三項要點

少子化外籍人力是必需？網揭引進印度移工殘酷真相：越南比較貴老闆只想壓低成本

缺工嚴重還要進印度移工？網轟老闆只愛便宜勞力：企業活不下去就淘汰

相關新聞

想去媽祖進香但公司不准？調查僅9%企業優於法令特休

媽祖進香遶境活動如火如荼展開，但長達一周以上的行程卻也讓上班族陷入假勤安排的掙扎。根據104人力銀行調查，國內僅9.3%企業提供優於勞基法的特別休假制度，且有高達75%企業未對新進人員提供特休，顯示在宗教熱潮衝擊下，多數企業的假勤制度仍偏向保守，缺乏應對長假需求的彈性。

看印度移工爭議 三三會林伯豐：外勞上限鬆綁比來源國更重要

三三會今日舉行四月例會，理事長林伯豐被問及移工議題，他認為，討論焦點應該由單一國籍拉高到制度的層次，與其討論要引進哪一個國家的外勞，更重要的是整體外勞政策應該進一步放寬，「開放外勞的上限才是最重要的，」他說。

鼓勵婦女重返職場 勞動部資格放寬最高獎勵9萬元

勞動部自今年4月7日起放寬及加碼「婦女再就業計畫」資格及獎勵，只要離開勞動市場180日以上婦女，規劃訓練精進職能，投入職場並穩定就業，獎勵加碼提升至9萬元，希望提高婦女重返職場意願。

中東衝突尚未停止 三三會理事長林伯豐呼籲電價緩漲能持續到戰事結束

三三會15日舉行每月例會，理事長林伯豐指出，中東局勢發展至今，美伊雙方說要和談已經很多次，目前看起來宗教糾紛及以色列與中東國家的衝突沒那麼容易和解。政府對4月電價的暫停調漲是正確的，希望能繼續維持到中東戰爭結束之後。

企業重寫成長地圖 滙豐調查：亞洲優先、AI 成關鍵變數

滙豐集團在年度「滙豐全球投資峰會」發布獨立調查顯示，高階企業領袖與機構投資人在重新布局以追求成長的同時，正優先聚焦亞洲。

油價飆漲汽燃費有望調降？陳世凱：若影響持續延長將研議

油價持續上漲，恐推升CPI，雖我國已經有相關的穩定機制，然立委也提出，目前中東戰事停止時間未定，未來恐影響擴大，未來是否會考量調降燃料稅或相關賦稅。交通部長陳世凱15日表示，若油價影響持續且時間拉長，交通部將針對汽燃費等相關制度進行研議與評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。