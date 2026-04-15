看印度移工爭議 三三會林伯豐：外勞上限鬆綁比來源國更重要

三三會今日舉行四月例會，理事長林伯豐被問及移工議題，他認為，討論焦點應該由單一國籍拉高到制度的層次，與其討論要引進哪一個國家的外勞，更重要的是整體外勞政策應該進一步放寬，「開放外勞的上限才是最重要的，」他說。

勞動部證實，與印度簽署的勞務合作備忘錄（MOU）已進入最後執行階段，首批印度移工有機會2026年來台，不過政策引發民意反彈，讓外界原先預期的「印度移工元年」可能生變。

林伯豐今天受訪時回應，企業界對勞動力的需求依然存在，但政策推動確實需要審慎評估，但要審慎評估並非針對單一國家問題，而是整體移工結構和企業需求。

林伯豐今天說，企業聘僱外籍移工的比例上限大約是35%，特殊情況可以再提高，但他認為，重點不在於外勞來自哪個國家，而是整體開放上限是否足夠，「政府應該在整體外勞政策上放鬆，比起用哪一國的外勞，更需要重視。」