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賴總統2026過境美國或訪美？外交部：所有規劃持續進行

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統下周出訪非洲友邦史瓦帝尼，此行直飛不過境，單點來回。至於今年是否有機會安排賴總統過境美國或訪美，外交部次長陳明祺表示，所有規劃都持續在進行，但實際上最後的拍板決定，以及對外宣布，都由總統府來執行。

立院外交國防委員會15日邀請外交部備詢。立委楊瓊瓔質詢問及，賴清德總統下周出訪非洲友邦史瓦帝尼，採取直飛的方式，為什麼不過境呢？她指出，國家元首過境外交，也是一個非常重要的重頭戲。

陳明祺答詢表示，此行希望任務能夠單純，也向史瓦帝尼展現我方的誠意，並以便利、舒適為最重要的考量。

楊瓊瓔又問，此行不過境，那外交部是否持續跟美方安排洽談，讓賴總統訪美或過境美國？陳明祺回應，所有努力溝通持續進行，不過飛往非洲的航線，確實比較少途經美國；過去的過境外交突破，主要是在於美、日，例如行政院長卓榮泰先前去日本看球賽。

楊瓊瓔追問，今年會不會安排賴總統過境美國或是訪美？陳明祺指出，所有規劃都持續在進行，實際上最後的拍板決定，以及對外宣布，都是由總統府來執行。

楊瓊瓔再次詢問，所以今年安排賴總統過境美國或訪美，也是一個選項？陳明祺重申，所有選項都持續在規劃之中。

美方 美國 賴清德

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