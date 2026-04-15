三三會林伯豐肯定核綠共存、籲多元採購：分散進口來源，不能依賴美國

三三會今日舉行四月例會，理事長林伯豐被問及移工議題，他認為，討論焦點應該由單一國籍拉高到制度的層次，與其討論要引進哪一個國家的外勞，更重要的是整體外勞政策應該進一步放寬，「開放外勞的上限才是最重要的，」他說。

2026-04-15 12:37