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三三會林伯豐肯定核綠共存、籲多元採購：分散進口來源，不能依賴美國
三三會理事長林伯豐今日出席三三會例會，他針對當前中東地區美以伊戰爭衝突一事提出看法，指出衝突影響了全球安全與能源秩序，對於高度依賴全球貿易的台灣而言，中東情勢任何波動，都與台灣能源安全、產業供應鏈，以及區域穩定息息相關。因此提出六大建議，包括：
一、持續中油、台電的「緩漲機制」，經濟部暫緩調整4月電價，工商界表示肯定，有助於穩定物價及減輕企業經營負擔。
二、機動調降大宗物資的進口關稅與營業稅，免除包括汽柴油的貨物稅。
三、針對運輸業、農漁業等高能源依賴產業，以及中低收入戶提供專案補貼。
四、調整能源政策，持續發展核電，加速核二、核三廠的安全檢查。分散能源進口來源，並強化原油與戰略物資的儲備管理。
五、補助企業引進節能設備與智慧能源管理系統，以減少單位產值的能源消耗。
六、應密切監控通膨預期，適時調整利率或匯率政策，以防止通膨定型化影響經濟長期增長。
林伯豐說，政府對4月電價的調整暫停調漲是正確的，「我們也希望能持續到這一場中東戰爭的危機結束以後，再來考慮（漲電價）。另外，我要建議的是，我們的能源政策應該要恢復核能跟綠能共存」。
除了重申恢復核綠共存，他也期許台灣油氣來源也應該多元化，強調應從不同地區進口才能保障台灣能源與發展AI、晶片、電子產業的需求，「美國現在是採購對象之一，但不能依賴美國，我們應該多元採購」。
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