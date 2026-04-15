想去媽祖進香但公司不准？調查僅9%企業優於法令特休

媽祖進香遶境活動如火如荼展開，但長達一周以上的行程卻也讓上班族陷入假勤安排的掙扎。根據104人力銀行調查，國內僅9.3%企業提供優於勞基法的特別休假制度，且有高達75%企業未對新進人員提供特休，顯示在宗教熱潮衝擊下，多數企業的假勤制度仍偏向保守，缺乏應對長假需求的彈性。

白沙屯媽祖進香活動於4月12日深夜啟程，展開為期八天七夜的行程，大甲媽祖遶境也將在4月17日接力登場，長達九天八夜。面對這類動輒超過一周的宗教活動，上班族若想全程參與，首要挑戰就是假期天數。104人資學院《2025-2026台灣地區薪資福利調查報告》指出，平均僅9.3%企業有優於法令的特休，其他福利如生日假（6.2%）、旅遊假（2%）的普及率更低。

調查顯示，有75%的企業不提供新人到職特休假，僅4%企業願意提供1至6天，其餘20%則需依在職天數比例計算。在工時安排方面，僅5.9%企業提供彈性上下班，4.1%開放遠端或在家工作，多數公司仍維持固定工時，對有長時間活動需求的員工形成實質阻礙。

除了國內媽祖文化盛行，國外朝聖之路如西班牙聖雅各、日本四國遍路也成為上班族追求心靈沉澱的熱門選擇。面對員工提出宗教信仰相關的長假需求，104人力銀行人資長江錦樺建議主管，應秉持「尊重多元」原則，將其納入一般請假管理機制一致處理，不應以個人價值判斷取代管理決策。

在實務操作上，江錦樺建議上班族，若有長時間請假規劃，應落實「提早規劃、具體交付、清楚溝通」三原則。員工在提出請假前，應優先說明工作交付狀況，明確標示已完成事項、交接對象與緊急聯絡方式，讓主管能精確掌握業務風險，降低團隊擔憂。

江錦樺指出，企業端則可在不影響正常營運的前提下，優先評估是否能透過排班調整、職務代理或任務彈性調度來協助同仁。透過負責任的工作交付與制度化的尊重態度，不僅能幫助團隊穩定運作，也能讓不同的生活選擇與信仰在職場環境中合理共存。