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立委關切半導體產業關鍵原料 經濟部：供應穩定

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立院外交國防委員會15日邀請外交部、經濟部報告「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」並備質詢。立委羅美玲表示，近期中東局勢升温，戰事未歇，全球能源與原物料市場持續震盪，她特別關注兩個重點：台灣的能源安全存量，以及半導體產業關鍵原料的穩定供應。

在能源安全方面，羅美玲指出，目前我國石油安全存量超過90天、煤炭30天以上，整體仍高於法定標準。然而，天然氣僅約11天，即使政府規劃在2027年提升至14天，與韓國（約52天）、日本（約21天）相比，仍有明顯落差。

經濟部主秘莊銘池回應，天然氣儲存受限於接收站與相關儲存量能，現階段採逐步提升策略，並透過與鄰近國家的調度機制來補強。

羅美玲認為，在區域衝突與航運風險升高的情境下，這樣的安全水位是否足夠，政府仍必須審慎評估。另一方面，天然氣接收站與儲存設施的興建，也需要穩定的預算挹注，才能加速推動；也期待社會大眾給予更多理解與支持，共同提升台灣的能源韌性。

在半導體產業方面，羅美玲提到，中東同樣是多項關鍵原料的重要來源，包括氦氣、溴與硫磺等。經濟部表示，目前氦氣可透過回收再利用與轉向其他國家進口因應；溴與硫磺雖有部分仰賴中東，但也已在協助業者尋找替代來源，目前供應仍屬穩定。

羅美玲關切油價補貼對國營事業財務的壓力。在國際油價上漲下，為穩定民生物價，中油已吸收大量成本，長期下來恐影響財務體質。經濟部表示，將持續滾動檢討油價機制，或向行政院尋求補貼等相關財務支持方案。

韓國 日本 立委

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