陸擴大非洲零關稅排除史國 外交部：經濟影響小到可忽略

賴清德總統下周出訪非洲友邦史瓦帝尼，中國大陸也宣布2026年9月起擴大給予非洲53個國家全面零關稅，唯獨排除史國。對此，外交部次長陳明祺說明，我方已經做過評估，中共此舉對於史國的經濟其實影響很小，幾乎可以忽略。陸方把大量過剩廉價產品傾銷非洲，反而對該區有負面影響。

立院外交國防委員會15日邀請外交部備詢。立委陳俊宇質詢指出，賴總統出訪此行兩國元首將簽署聯合公報，賴總統也會見證兩國外交部長所簽署的關務互助協定。他詢問，對於提升雙邊合作關係、經貿效率，預計帶來哪些實質效果？

外交部亞非司長顏嘉良答詢表示，聯合公報彰顯兩國元首政治、經濟等方面的承諾。關稅互助協議，為兩國關稅機關提供行政協助、打擊走私、貿易進出口等措施，可以有更多深層合作。也有助於我方將在史國推動產業創新園區，未來台商進去投資，可以在貿易方面提供更便利的服務。

陳明祺表示，重點是，希望透過跟史國持續強化雙邊經貿，以及關務合作、成立了榮邦經貿辦公室等，推廣史國產品。一方面鞏固史國經濟，另一方面也是對於區域國家的示範效果，跟台灣密切合作，是會帶來實質的好處。

陳俊宇提到，史國不但是我方在非洲唯一的邦交國，它同時也是南部非洲關稅同盟，及非洲大陸自由貿易區的成員。如果台灣企業以史國做基地，產品也可以零關稅的方式，進入廣大的非洲市場。對此，陳明祺表達贊同，盼藉由非洲共同經濟圈推廣台灣經貿。

陳俊宇又問，面對全球供應鏈重組浪潮，台灣產業創新園區的推動，如何作為台灣連結非洲市場的據點？目前園區推動進展為何？

陳明祺回應，台商在史國看到了一個好的機會，外交部也盼透過強化鞏固產業創新園區，帶動區域經濟。外交部積極協助史國招引更多台商前往園區，若持續擴大運作需求，希望鄰近國家也能優先選擇該產業園區來做發展跳板。

陳俊宇也問，中共在非洲的外交攻勢沒有停過，特別是採取經貿手段，如近日宣布2026年9月起擴大給予非洲53個國家全面零關稅，唯獨排除史瓦帝尼，對於史國經濟會不會產生壓力？

陳明祺表示，我方已經做過評估，中共對非洲其他國家實施零關稅，對於史國的經濟其實影響很小，幾乎可以忽略。目前中國大陸跟非洲國家的經貿極其不平等，陸方從非洲國家輸入更多原料，卻把中國過剩的大量廉價產品傾銷非洲地區，對這些非洲國家長期發展有負面影響。

陳明祺重申，中國大陸對於史國的差別待遇，雖不公平，事實上效果微乎其微。我方積極協助史瓦帝尼發展的經濟，也著重於把其農工產品引入我方市場，協助史國在非洲行銷。盼透過此次賴總統出訪，能夠帶來更清楚的經濟效益。