【重磅快評】印度移工引發民意反彈 民進黨政府咎由自取

勞動部宣布將在年底前引進1000名印度移工，引發民意反彈。民眾在網路上發起連署，要求政府收回成命，短短數天，就有超過3萬人參與，逼得勞動部宣布「時程不躁進」，等於將計畫暫緩。一時之間，關於為何要引進印度移工、國民黨也曾經贊成，以及相關論戰涉及「族群歧視」的問題，都引發討論。但追根究柢，會有這些紛擾，民進黨政府自己就是始作俑者。

在這場論戰裡，2023年12月總統政見發表，賴清德公開表示「引進10萬印度移工是假訊息」的畫面，也被瘋傳。雖然綠營辯稱，當時確實尚未與印度簽屬備忘錄，且並沒有「引進10萬人」的確切數字；但當時的蔡政府已經在與印度洽談引進外籍移工備忘錄是事實，但整個洽談過程都是黑箱、偷偷摸摸進行，賴清德當時甚至公開否認，到了總統選舉結束後一個月，又偷偷簽署備忘錄，把「引進印度移工」當成見不得人的事。連政府自己都不敢把過程公開，又怎好意思指責民眾「歧視」？

對於為何要引進印度移工，綠營流傳最多的說法，是說要「分散外籍移工來源」，還舉例說其他國家的外籍移工來源多在10個以上，但台灣只有印尼、越南、菲律賓和泰國4國，過於集中。但這個說法，明顯是避重就輕。

從勞動部的公開統計數字來看，從2008年到2025年，外籍移工人數從36.5萬人，增加到86.6萬人，增幅超過100%。對於外籍移工暴增，民進黨政府一貫的說法是「少子化導致的缺工問題」；但同樣是勞動部的統計，不含外籍勞工，2008年底全國的勞動力人口是1085.1萬人，2025年底增加到1200.7萬人；實際就業人口方面，2008年是1040.3萬人，2025年則是1164.2萬人。換言之，勞動力是持續增加的，「少子化」並未反映到就業市場。

再從另一個數字比較，更可看出問題所在。與台灣產業、人口結構相近的南韓、日本，前者的外籍工作者人數約為110萬人，就算加上40萬非法工作的外籍人士，也不過150萬人。與南韓大約5200萬人口換算下來，外籍工作者不到3%，而且這還包括非基層勞動力的白領外籍工作者。而日本的外籍移工大約257萬人，與1.2億人口換算下來，外籍移工更只有2%左右。但台灣2300萬人口，到2025年底，外籍移工總數為86.6萬人，外移移工比例已達人口的3.8%，明顯高於日、韓。所以不斷引進外勞，到底是「勞動力不足」，還是「就業結構和環境出問題」？

另一個令人怵目驚心的數字，是失聯外籍移工的增長。勞動部公布的統計數字顯示，2008年失聯外籍移工為將近2.6萬人，到了2025年底，已突破10萬大關，為100063人，幾乎是2008年的4倍之多。連現有的外籍移工都管不好，賴政府還想引進新的印度移工，引起民眾反彈，當然也就怨不了別人。

任何對個別族群的歧視化、標籤化行為，都應該予以導正甚至譴責。但是當政府就是歧視化、標籤化的始作俑者，卻還指責別人是假訊息、認知作戰時，就不可原諒了。而且更重要的是，外籍移工政策從結構面到執行面，顯然都問題重重，賴政府不先檢討自己，反而還想大幅擴大，是釜底抽薪解決問題，還是飲鴆止渴？