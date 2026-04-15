永豐金投顧預測2指數全達陣 公會理事長「4萬點看得到」

勞動部宣布將在年底前引進1000名印度移工，引發民意反彈。民眾在網路上發起連署，要求政府收回成命，短短數天，就有超過3萬人參與，逼得勞動部宣布「時程不躁進」，等於將計畫暫緩。一時之間，關於為何要引進印度移工、國民黨也曾經贊成，以及相關論戰涉及「族群歧視」的問題，都引發討論。但追根究柢，會有這些紛擾，民進黨政府自己就是始作俑者。

2026-04-15 11:21