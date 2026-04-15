聽新聞
0:00 / 0:00
永豐金投顧預測2指數全達陣 公會理事長「4萬點看得到」
永豐金投顧今年元月上修台股目標價到上37,000點，台積（2330）站上2,100元；該預測在今天同時達陣，投資人期待下半年的前景展望；日前投信投顧公會理事長尤昭文於3月中旬表示，受惠AI強勁發展與台積電獲利帶動，台股「4萬點看得到」。他認為企業基本面強勁，儘管有地緣政治衝突等國際變數，但AI趨勢明確，台股有機會達到3萬8到4萬點的水平。
永豐金投顧表示，台股本波由AI供應鏈強力帶動，因此除非美國巨頭以及CSP業者因過高的通膨導致FED升息推高資金成本下，放緩AI投資腳步，不然台股下跌風險有限，戰爭延續的風險也不需額外擔憂。
台積電將於4月16日下午公布2026第1季財報及第2季展望，市場關注CoWoS先進封裝月產能從7萬片增至10萬片的時程確認、AI營收占比變化、地緣政治對海外擴廠成本的影響評估，以及營收QoQ能否上看雙位數，毛利率能否提升至65%，法說會若釋出正面訊號，將進一步推升半導體設備及封裝供應鏈評價。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。