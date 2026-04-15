台電嘉義區處今天舉辦大用戶座談會，邀請百名公民營企業與機關代表參加。現場除了推廣節能行動，並針對高壓與特高壓用戶的設備維護、復電程序進行說明。嘉義區處處長顏錦義表示，穩定供電需用戶端共同配合，透過落實設備定期檢測與維護，能有效降低停電風險並縮短復電時間。

座談會邀請中正大學分享微電網應用成果，介紹如何透過能源管理系統整合電源與負載控制，提升能源效率並降低電費。台電也說明需量反應負載管理措施，鼓勵企業在尖峰時段調整用電型態，藉此獲得電費回饋，同時穩定整體電力系統。

現場提供桌邊服務，由專人針對用戶的用電特性與設備配置進行一對一說明，協助發掘節電潛力。顏錦義指出，需量反應是現代電力管理的重要工具，希望透過案例分享提高參與度，達成節能減碳目標。台電透過與大用戶合作，從節電、設備維護到需量管理多管齊下，不僅有助企業降低成本，也為整體電力系統穩定提供關鍵支撐。

台電嘉義區處辦大用戶座談會，百名企業代表齊聚共商節電穩供。圖／台電嘉義區處提供