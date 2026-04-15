中東情勢未明 景順：風險性資產仍具反彈潛力

市場對於可能出現「和平紅利」的期待，使得市場反應相當正面。3月受到最大衝擊的資產類別反彈幅度最為明顯，美元同步走弱。景順全球研究主管 Benjamin Jones表示，這也印證先前的看法，一旦緊張情勢緩和，市場走勢可望回到衝突爆發前的趨勢，包括非美市場表現優於美國市場，以及美元轉弱。因此，中期看法仍維持不變。

市場仍預期歐洲央行與英國央行將進行升息，但升息幅度與次數已低於3月底時的預估。未來數月通膨數據可能再度走高，情況如美國通膨數據所顯示。Benjamin Jones認為，除非通膨預期出現明顯上升，否則各國央行不會啟動升息，不過就目前情況來看，通膨預期仍大致維持在屬於央行「舒適區」的水準。

Benjamin Jones指出，認同武裝衝突已有降溫，但降溫幅度以及貿易流向何時恢復仍不明朗，從經濟角度來看，整體情勢大致仍維持現狀。接下來更值得關注的關鍵數據在於「東西向」的運輸動向：航運業者是否願意自行進入波斯灣水域，並承擔一旦停火破裂、或伊朗再度發動攻擊而受困的風險？從經濟與金融市場的角度來看，這將是後續最關鍵的觀察重點。

Benjamin Jones預期，4月底以前，整體情況逐步改善的機率仍較高。市場表現顯示過度防禦性的部位配置未必有助於投資組合表現，風險性資產在利多消息下仍具備反彈潛力。因此，為較為審慎的應對方式是保持警惕的同時持續布局，而非過度押注單一方向。展望今年後續走勢，仍偏好非美市場勝於美國市場，並預期美元走弱，但過程將難免將伴隨震盪。