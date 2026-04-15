國內公共運輸票價凍漲 交長允諾至今年底、明年也將編列相關預算

中東戰事未歇，國際油價拉漲，外界關心目前行政院提出的票價補貼措施是否有落日時間，交通部長陳世凱15日表示，目前是依行政院政策執行，國內公共運輸票價原則上不調整，就規劃而言，短期已有至今年底的方案，同時也針對2027年度提出預算需求。

國民黨立委洪孟楷指出，整體運輸體系無論海、陸、空，目前都面臨同樣問題，即多由政府補貼或由中油吸收成本壓力。若中東戰事持續延燒，油價走勢難以預測，外界關心補貼政策的臨界點與可持續時間，希望政府能提出明確規劃，避免社會大眾產生不安。

陳世凱回應表示，目前是依行政院政策執行，國內公共運輸票價原則上不調整。就規劃而言，短期已有至今年底的方案，同時也針對2027年度提出預算需求；若要支撐至2027年底，相關補貼規模已提出整體預算規劃，後續仍須視行政院預算安排而定。

他強調，以現階段政策來看，從現在至今年底，不論油價如何波動、國際情勢如何變化，國內陸海空公共運輸票價均不會調整。

針對補貼成本，洪孟楷追問，過去一段時間政府與中油已吸收多少費用，此外，先前行政院長卓榮泰也提出公務車要節能精簡，以及韓國也提出節能行動指引像是公部門車輛上路分流管制，交通部目前是否有相關配套？

陳世凱說明，目前實際落實補貼主要集中在空運燃油部分，是由台灣中油協助，將航空燃油價格由每公升44元調降至28元，差額暫由中油吸收，後續交通部將編列預算返還中油，亦即由政府負擔補貼成本。由於目前國內線航空燃油價格已創歷史新高，未來將透過預算機制進行補貼，確保營運穩定。

陳世凱表示，目前尚未訂定正式制度，但已有節約共識，並承諾將研議相關措施，包含是否提出具體節能辦法供行政院參考，並評估推動全民節能行動的可行性，對於委員要求一個月內提出規劃，他表示會朝此方向辦理。