冷氣裝修風險高 職安署攜手電器公會辦理安全訓練

隨著天氣逐漸轉熱，冷氣安裝與維修工作也即將進入一年中最繁忙的時節。為了在旺季來臨前，提前把「安全」準備好，勞動部職業安全衛生署14日舉辦「冷氣安裝維修作業安全教育訓練暨觀摩示範」活動，透過實地教學與經驗交流，協助第一線作業人員把安全真正做到位。

勞動部於2025年12月發布《冷氣安裝維修作業安全指引》，整理實際職災案例與現場經驗，提供清楚、可操作的安全施工流程與防護重點。此次特別攜手中華民國電器商業同業公會全國聯合會、新北市電器商業同業公會，在「日立冷氣研習中心」舉行活動。

勞動部長洪申翰也親自到場，與業者、師傅們一起觀摩施工演練、聽取實務經驗。他提到，冷氣安裝與維修工作常涉及高處作業、外牆施工及用電風險，只要一個環節沒有做好，就可能發生難以挽回的意外，職災若頻繁發生，恐造成年輕人不願投入職場。

洪申翰表示，冷氣安裝與維修多為臨時、短期的工作型態，承作單位以微型企業或自營作業者居多，勞動部發布《冷氣安裝維修作業安全指引》，要求業者提供安全條件和設備，也提供風險辨識表、各類施工、安裝、拆除標準作業程序、工具與環境檢點表，協助進行風險辨識與安全管理。

洪申翰提醒，這份指引「不是放在抽屜的文件，而是要在施工前就能落實風險辨識和安全管理」；風險要能辨識出來，防護也要確實做得到，安全才能真正落實在工作現場。

洪申翰在活動中，實地觀摩符合「冷氣安裝維修作業安全指引」的完整施工流程，包括穩固的錨拴系統、防墜設施的正確架設，以及感電風險的預防作為。

他期盼，透過此次訓練與示範課程，幫助雇主建立正確觀念，提醒每一位作業夥伴，在每一次安裝、每一次維修時，都能把安全放在第一位。更希望透過與公會的合作，讓這份作業規範真正落實到每一處工地、每一棟建築，讓大家都能「安心工作、平安回家」。

職安署呼籲，空調安裝與維修業者應確實依照「冷氣安裝維修作業安全指引」辦理，雇主也務必提供足夠且合適的防護設備，不應讓風險落在勞工身上。未來，職安署將持續透過輔導與檢查並行，結合各地公會資源辦理宣導與教育訓練，把職場安全防線扎得更穩，讓每一位從業人員都能安全工作。