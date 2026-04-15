快訊

用電鍋也要開抽油煙機？醫解答揭「3關鍵」恐傷肺 擺錯位置也危險

2026日本搭機「行動電源」7大新制上路！4/24起限帶2顆行充、別忘做1事

學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

冷氣裝修風險高 職安署攜手電器公會辦理安全訓練

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部職安署舉辦「冷氣安裝維修作業安全教育訓練暨觀摩示範」。職安署／提供
勞動部職安署舉辦「冷氣安裝維修作業安全教育訓練暨觀摩示範」。職安署／提供

隨著天氣逐漸轉熱，冷氣安裝與維修工作也即將進入一年中最繁忙的時節。為了在旺季來臨前，提前把「安全」準備好，勞動部職業安全衛生署14日舉辦「冷氣安裝維修作業安全教育訓練暨觀摩示範」活動，透過實地教學與經驗交流，協助第一線作業人員把安全真正做到位。

勞動部於2025年12月發布《冷氣安裝維修作業安全指引》，整理實際職災案例與現場經驗，提供清楚、可操作的安全施工流程與防護重點。此次特別攜手中華民國電器商業同業公會全國聯合會、新北市電器商業同業公會，在「日立冷氣研習中心」舉行活動。

勞動部長洪申翰也親自到場，與業者、師傅們一起觀摩施工演練、聽取實務經驗。他提到，冷氣安裝與維修工作常涉及高處作業、外牆施工及用電風險，只要一個環節沒有做好，就可能發生難以挽回的意外，職災若頻繁發生，恐造成年輕人不願投入職場。

洪申翰表示，冷氣安裝與維修多為臨時、短期的工作型態，承作單位以微型企業或自營作業者居多，勞動部發布《冷氣安裝維修作業安全指引》，要求業者提供安全條件和設備，也提供風險辨識表、各類施工、安裝、拆除標準作業程序、工具與環境檢點表，協助進行風險辨識與安全管理。

洪申翰提醒，這份指引「不是放在抽屜的文件，而是要在施工前就能落實風險辨識和安全管理」；風險要能辨識出來，防護也要確實做得到，安全才能真正落實在工作現場。

洪申翰在活動中，實地觀摩符合「冷氣安裝維修作業安全指引」的完整施工流程，包括穩固的錨拴系統、防墜設施的正確架設，以及感電風險的預防作為。

他期盼，透過此次訓練與示範課程，幫助雇主建立正確觀念，提醒每一位作業夥伴，在每一次安裝、每一次維修時，都能把安全放在第一位。更希望透過與公會的合作，讓這份作業規範真正落實到每一處工地、每一棟建築，讓大家都能「安心工作、平安回家」。

職安署呼籲，空調安裝與維修業者應確實依照「冷氣安裝維修作業安全指引」辦理，雇主也務必提供足夠且合適的防護設備，不應讓風險落在勞工身上。未來，職安署將持續透過輔導與檢查並行，結合各地公會資源辦理宣導與教育訓練，把職場安全防線扎得更穩，讓每一位從業人員都能安全工作。

勞動部 冷氣

延伸閱讀

威盛攜手亞勁、漢裕航 發表全球首創「AI雙監控伸縮充電樁」

威盛攜手亞勁車電與漢裕航 展示雙監控安全伸縮充電樁相關方案

冷氣吹完別直接關！師傅揭多做1步驟可防黴 過來人點頭

相關新聞

想去媽祖進香但公司不准？調查僅9%企業優於法令特休

媽祖進香遶境活動如火如荼展開，但長達一周以上的行程卻也讓上班族陷入假勤安排的掙扎。根據104人力銀行調查，國內僅9.3%企業提供優於勞基法的特別休假制度，且有高達75%企業未對新進人員提供特休，顯示在宗教熱潮衝擊下，多數企業的假勤制度仍偏向保守，缺乏應對長假需求的彈性。

鼓勵婦女重返職場 勞動部資格放寬最高獎勵9萬元

勞動部自今年4月7日起放寬及加碼「婦女再就業計畫」資格及獎勵，只要離開勞動市場180日以上婦女，規劃訓練精進職能，投入職場並穩定就業，獎勵加碼提升至9萬元，希望提高婦女重返職場意願。

陸不滿韓電子入境卡刪「中國台灣」 外交部：互不隸屬被主要國家認可

南韓電子入境卡系統先前將台灣錯誤列為CHINA（TAIWAN），我方爭取交涉後已刪除。對此，陸外交部不滿重申，一中原則是國際共識。外交部次長陳明祺受訪回應，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬為世界上主要國家所認可，陸方把自己的主張包裝成共識，實在是非常可笑。

三三會林伯豐肯定核綠共存、籲多元採購：分散進口來源，不能依賴美國

三三會理事長林伯豐今日出席三三會例會，他針對當前中東地區美以伊戰爭衝突一事提出看法，指出衝突影響了全球安全與能源秩序，對於高度依賴全球貿易的台灣而言，中東情勢任何波動，都與台灣能源安全、產業供應鏈，以及區域穩定息息相關。因此提出六大建議，包括：

【重磅快評】印度移工引發民意反彈 民進黨政府咎由自取

勞動部宣布將在年底前引進1000名印度移工，引發民意反彈。民眾在網路上發起連署，要求政府收回成命，短短數天，就有超過3萬人參與，逼得勞動部宣布「時程不躁進」，等於將計畫暫緩。一時之間，關於為何要引進印度移工、國民黨也曾經贊成，以及相關論戰涉及「族群歧視」的問題，都引發討論。但追根究柢，會有這些紛擾，民進黨政府自己就是始作俑者。

永豐金投顧預測2指數全達陣 公會理事長「4萬點看得到」

永豐金投顧今年元月上修台股目標價到上37,000點，台積（2330）站上2,100元；該預測在今天同時達陣，投資人期待下半年的前景展望；日前投信投顧公會理事長尤昭文於3月中旬表示，受惠AI強勁發展與台積電獲利帶動，台股「4萬點看得到」。他認為企業基本面強勁，儘管有地緣政治衝突等國際變數，但AI趨勢明確，台股有機會達到3萬8到4萬點的水平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。