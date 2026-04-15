荷莫茲海峽封鎖台灣產業衝擊最大？經部：中油和台塑要超前部署

中東戰事持續，封鎖何莫茲海峽，外媒點名台灣是全球受影響最重國家，外界也關切對石化業衝擊。經濟部政務次長何晉滄15日在立法院經濟委員會表示，原油調度與運輸若無問題，就不會影響石化產業，中油和台塑（1301）在調度上須做超前部署。

何晉滄15日出席立法院經濟委員會就「我國運動產業發展之政策規劃、人才培育、跨部會資源整合、相關租稅優惠執行成效、未來產值提升目標，及先進國家運動產業政策之分析比較」進行報告，並備質詢。

民進黨立委賴瑞隆質詢，現在中東戰事持續，台灣原油供應會不會受影響？他引述外媒報導指荷莫茲海峽完全關閉，點名對巴基斯坦、日本、中國及台灣影響最大，他要求經濟部密切注意。賴瑞隆質詢，若戰事持續，會不會影響國內產業？

何晉滄表示，目前原油供應沒有影響，因為中油每天都在積極調度中，6月不會有問題，7月則在調度中。

何晉滄表示，只要原油運輸和調度沒有問題，來源沒有問題，石化產業仍是可以逐量供應。他表示，經濟部會密切注意戰事發展，目前中油和台塑是主要原油進口公司，在調度原油，中油及台塑須做超前部署。