找工作、想轉職？1.5萬個職缺 全台就業博覽會開跑

因應產業用人需求持續升溫及勞動市場加速轉型，勞動部勞動力發展署5場年度大型「就業博覽會」已啟動。今年超過500家廠商參與，釋出1.5萬個工作機會，現場即可面試，一次了解不同產業。現場並提供多項職涯服務、技能培訓及創業等資源與服務，全力協助求職者搶占就業及轉職先機。

勞動力發展署自3月中旬起至7月，陸續於新竹、基隆、屏東、台南及台中等地共舉辦五場大型就業博覽會，其中第一場就業博覽會已於3月14日在新竹舉辦，計提供1萬個以上工作機會，也吸引超過1萬名求職者參與。

今年度第二場就業博覽會將於4月25日在基隆市立體育館登場，本活動結合基隆海港意象，除基隆當地廠商外，雙北企業同步參與，共邀請60家企業參與、1,800個工作機會，現場直接面試。

為讓求職者更了解職場實況，本次特別於基隆地區就業博覽會現場設置兩個主題宣導區及一個成果體驗區，包含：聊聊職涯BAR、中高齡探索俱樂部、職訓與創業暨多元成果。

除了4月25日基隆場，後續5月至7月間，勞動力發展署將於屏東、台南及台中等地舉辦3場就業博覽會，預計提供4千個以上的工作機會。民眾若正在找工作、考慮轉職，或者想多看看不同產業機會，這是可以一次比較與直接面試的好機會。

除了五場年度大型就業博覽會，勞動力發展署也在各地與大專校院合作舉辦校園徵才活動，讓青年就近就能與廠商面對面了解職缺，加快尋職錄取速度。

自從3月起，勞動力發展署在全台將舉辦95場校園徵才活動，提供超過17.6萬個以上的職缺，已吸引大批青年參與，成功媒合人數持續增加，光是4月至5月間就會舉辦52場次，至少6.5萬個職缺，即將踏出校園的青年朋友，都可把握找工作最近的機會。

勞動力發展署進一步提醒，有意參加就業博覽會的求職者，可先上「台灣就業通找工作」登錄或更新履歷資料，活動現場可直接依照您的線上履歷進行面試，讓求職更有效率。如有求職或轉職需求的朋友，請把握機會踴躍參與各地就業博覽會，與企業面對面交流，掌握第一手職缺資訊。