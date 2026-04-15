外交部：太平洋區域80%能源仰賴石油 我國為精煉燃油來源之一

關於中東戰事對區域經濟安全之影響，外交部表示，海灣地區是全球能源供應鏈的核心，許多亞太國家缺乏油源且儲油能量有限，直接面臨能源安全危機，油價上漲亦嚴重衝擊民生經濟，如太平洋區域約80%的能源供應仰賴石油，部分島國的仰賴程度甚至高達98%。

立院外交國防委員會15日邀請外交部、經濟部報告「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」並備質詢。

外交部書面報告表示，針對中東戰事最新發展，與美國親近或友盟國家均已相繼透過外交聲明歡迎美伊停火二週，惟仍傾向直接以外交照會，向伊朗進行外交交涉，敦促荷姆茲海峽航行自由，尤不應以犧牲全球經濟為代價操控海峽為戰爭籌碼。

能源供給國亦無法倖免於此次危機。區域內大部分精煉燃油來自我國、新加坡、韓國及日本，有調查報告指出，這些煉油廠所加工的原油有80%經過荷姆茲海峽運輸。因此，澳洲雖為全球第二大液化天然氣出口國，其燃油有近90%仰賴進口，境內僅二座煉油廠無法滿足國內需求。

馬來西亞為產油國，也是燃油淨進口國，目前石油儲備雖勉充足供應至6月份，惟屆時倘中東情勢仍未緩解，亦將對能源穩定造成挑戰。

中國於危機之初立即實施油品禁令，加劇國際燃油成本上升，區域各國的漁業、交通運輸及觀光旅遊業均受到不同程度衝擊。例如擔任本年東協輪值主席國的菲律賓已經宣布大部分東協部長會議將改為線上舉行，以節省開支。

外交部指出，油價上漲導致民生物價通膨正對各國造成挑戰，尤以太平洋島國及柬埔寨、緬甸等低度開發國家衝擊更甚，如太平洋島國在石油及天然氣的淨進口支出約占GDP的5%至15%，油價攀升加上對石油的高度依賴恐將進一步加劇原已脆弱的經濟情況，並提高債務風險。

外交部說明，各國對內施行諸多因應政策以穩定民生經濟及能源供應；對外則加速尋求替代進口來源，降低對中東地區之能源依賴。

如日本自3月中旬起啟動史上最大規模之戰備儲油釋放；澳洲聯邦政府成立「燃料供應任務小組」，以協調各州政府及產業；越南成立「能源安全保障工作組」，一方面透過免稅方式穩定油價，另方面要求各界減少使用汽油。

菲律賓宣布「國家能源緊急狀態」，授權政府加速燃料採購程序，並加強市場監管以防止囤積及哄抬價格；印度政府要求國內煉油廠增加液化石油氣生產，並將天然氣優先分配予發電及民生產業。

泰國政府已宣布12項民生必需品禁止漲價；新加坡政府在今年預算案基礎上追加10億星幣援助；日本與七大工業國（G7）合作加強匯率監管，應對投機性波動，共同避免伊朗情勢演變為金融危機，並確保全球市場維持穩定，降低經濟損失。

亞太區域各國均致力尋求能源進口替代來源，包括俄國、其餘中東國家及非洲等產油國，如韓國首次向俄國採購輕油；日本推動替代荷姆茲海峽之能源調運路徑，避免過度依賴單一航道；澳洲為確保能夠繼續自貿易夥伴處獲得燃料及柴油等供應，而持續與我國、中國及新加坡等國進行溝通。

越南則積極向日本、澳洲、韓國、印尼、俄羅斯等國接洽能源供應鏈合作。另東協外長於3月13日呼籲發揮「東協石油安全架構協定」（APSA）、東協電網及跨東協輸氣管網等現有合作機制的效果。