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中東戰事談判結果不確定 經濟部：能源、原物料價格高檔震盪

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

中東戰事暫時停火，經濟部研判，後續談判結果仍不確定，能源與原物料價格高檔震盪。面對國際情勢變動所帶來的挑戰，經濟部與各產業保持密切聯繫，並擬定對策，以務實行動強化能源安全、穩定民生經濟，堅定支持企業拓展國際市場、提升競爭力。

立院外交國防委員會15日邀請外交部、經濟部報告「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」並備質詢。經濟部就中東情勢對經濟影響、供應鏈重組下台灣的信任基礎與產業角色，以及政府協助因應扼要說明。

經濟部書面報告指出，2月底美伊戰爭爆發後，伊朗對荷莫茲海峽航運採取限制措施，該海峽承載全球約20%石油運量，能源運輸受阻下，各國轉向現貨市場搶購原油，推升國際油價大幅上揚。目前美伊間暫時停火，但後續談判結果仍不確定，能源與原物料價格高檔震盪。

國際機構亦對經濟前景提出警示。國際貨幣基金（IMF）因應中東戰事將調降全球經濟成長預測；亞洲開發銀行（ADB）預估，亞太開發中經濟體成長率將放緩至5.1%。世界銀行（WB）等機構亦將通力合作，協助各國因應戰爭帶來的經濟衝擊。

經濟部表示，亞太地區作為重要生產重鎮，涵蓋半導體、電子製造等製造能量及供應鏈體系，其穩定運作對全球經濟至關重要。台灣以穩定的對外貿易、產業研發能力，深度參與全球分工體系。當國際環境出現波動時，我國供應不中斷，產業如常運作，更有助於鞏固國際社會對台灣的信任。

這幾年台商順應供應鏈重組趨勢，調整投資與市場布局。2010年台灣對外投資有83.8%在中國，但2025年已降至3.8%，降低對單一市場的依賴。

貿易方面，今年首季我對美出口占33.5%，貿易比重達23.1%，美國成為我最大貿易夥伴；另對歐洲、東協出口分別成長61.9%與52.3%，展現台灣拓展多元市場、跟各國深化經貿關係的成果。如「台美投資備忘錄」促使台灣半導體、ICT與美國AI技術緊密合作。

面對國際情勢變動所帶來的挑戰，經濟部與各產業保持密切聯繫，凝聚共識並擬定對策，以務實行動強化能源安全、穩定民生經濟，並堅定支持企業拓展國際市場、提升競爭力。

一、能源安全：面對中東戰事衝擊，經濟部持續掌握國際油氣供應與運輸情勢。目前我國能源存量均高於法定標準，並規劃增加非中東地區天然氣進口，以降低供應風險。同時透過中油與台電調度，確保發電燃料充足與供電穩定。

二、供應鏈穩定：經濟部全面盤點石化產業鏈，從上游原料、中游製造到下游通路進行整體調度。針對可能出現供應壓力之產品，已建立快速媒合與調配機制，確保民生、醫療物資供應無虞。

三、企業支持：政府持續以具體行動作為產業後盾，提供資金周轉協助、研發轉型補助，並補助企業於海外設立展示中心、服務據點及物流設施，協助企業分散市場與供應鏈風險，強化全球布局能力。

四、市場拓展：對於有意赴海外發展的企業，經濟部在捷克、日本、美國及波蘭設立台灣貿易投資中心。透過該中心提供一站式服務，協助企業掌握市場資訊、投資法規及合作資源，降低海外投資障礙。

伊朗 亞太 外交部

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