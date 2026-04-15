鄭習會後中國十大惠台政策…經濟部：不具吸引力 台灣走自己的路

鄭習會後中國大陸日前發布十大惠台政策，受外界關注。經濟部政務次長何晉滄15日在立法院經濟委員會表示，台灣產業已經走出自己的路，台灣與中國大陸貿易與投資比重持續下降，十大惠台措施「不具任何吸引力」。

何晉滄15日出席立法院經濟委員會就「我國運動產業發展之政策規劃、人才培育、跨部會資源整合、相關租稅優惠執行成效、未來產值提升目標，及先進國家運動產業政策之分析比較」進行報告，並備質詢。

民進黨立委邱議瑩質詢，鄭習會後中國大陸日前發布十大惠台政策，經濟部如何看？何晉滄表示，台灣產業已經走出自己的路。

他表示，近年來台灣與中國貿易、投資金額及比重都明顯下降，過去中國大陸是我最大貿易國，現在美國是我最大貿易國，此外，我與新南向國家貿易也大幅成長，因此，中國大陸這次發布十大惠台政策「不具任何吸引力」，加上美中貿易戰發展，我企業市場拓銷及投資，已從中國大陸慢慢移轉至民主供應鏈國家。