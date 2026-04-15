鼓勵婦女重返職場 勞動部資格放寬最高獎勵9萬元

勞動部自今年4月7日起放寬及加碼「婦女再就業計畫」資格及獎勵，只要離開勞動市場180日以上婦女，規劃訓練精進職能，投入職場並穩定就業，獎勵加碼提升至9萬元，希望提高婦女重返職場意願。

勞動部雲嘉南分署表示，依據主計總處報告顯示，台灣去年女性勞參率約為52.12%，除低於南韓及日本，更與英國、加拿大及新加坡差異更大，為此勞動部推出上述配套方案，希望紓緩缺工問題。

勞動部嘉南分署長劉邦棟進一步說明，為協助二度就業婦女重返職場，勞動部放寬「婦女再就業計畫」的資格，只要離開職場180日以上婦女皆符合，除保留鼓勵婦女精進職業技能的「自主訓練獎勵」最高3萬元。若婦女至公立就服機構辦理求職登記，經由推介或自行尋職後，重返職場並穩定於同一雇主每滿30日，全時工作每月發給1萬元、部分工作則是每月發給5千元的「再就業獎勵」，最多發給6個月。

僅有國中學歷少有正職工作經驗的秋萍，婚後才發現前夫有許多不良嗜好，夫家也有諸多財務問題，這段婚姻也因溝通無效而走向分離，求助無門下前往永康就業中心南化就服台求職，幸在就服員陳安琪協助，成功推介至大內區南寶鄉村高爾夫球場擔任餐廳外場服務員，且同時協助申請婦女再就業計畫，順利領得3萬元再就業獎勵金，迄今已穩定就業半年，秋萍非常感謝就服員一路上的協助。

南寶鄉村高爾夫球場說，因球場地處山區，較難吸引外地勞動力，故聘用多名家住附近的二度就業婦女，雖然秋萍離開職場已一段時間，但工作穩定性及工作態度，都是不可多得優質勞動力。

劉邦棟也說，為鼓勵雇主僱用二度就業婦女，並提供彈性工時職務及其他支持輔導措施，勞動部補助雇主每月5000元、最長12個月的「職場支持輔導獎勵」，且聘僱非經公立就服機構推介之前述婦女也符合申請資格；相關資訊可致雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw/)查詢，或至轄內各就業中心及服務台洽詢。

秋萍(右)在永康就業中心就服員陳安琪(左)協助順利就業。記者謝進盛／翻攝