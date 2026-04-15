陸不滿韓電子入境卡刪「中國台灣」 外交部：互不隸屬被主要國家認可

南韓電子入境卡系統先前將台灣錯誤列為CHINA（TAIWAN），我方爭取交涉後已刪除。對此，陸外交部不滿重申，一中原則是國際共識。外交部次長陳明祺受訪回應，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬為世界上主要國家所認可，陸方把自己的主張包裝成共識，實在是非常可笑。

陳明祺表示，有關南韓電子入境卡的處理，基於國家主權尊嚴維護的立場，以及外交務實作法，我方與韓方交涉。韓國基於行政簡便原則，取消了出發國跟下一站的做法，這是相當好的務實作法，我方也在繼續觀察。

陳明祺提到，有關外國人登記的部分，我方基於過去的做法表達立場，希望雙方基於長久友誼以及人民互動的往來密切，能夠做出一些比較務實的、好的方向改善。

媒體詢問，在前幾個禮拜，我方是用南韓來稱呼對方，現在是有更改稱呼為韓國嗎？陳明祺說，相關的作為都還在觀察，外交部的立場並沒有改變，還是基於互相尊重、務實做法，來協調相關問題。

對於韓國的稱呼，陳明祺指出，正式的時候，本來就有多種不一樣的聲音，這是事實。在外交觀念上，考量務實情況，跟維護國家尊嚴同樣重要。我方對於韓方的做法，也會隨時依據雙方互動往來做調整。