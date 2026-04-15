快訊

猴硐貓村5貓被虐狂噴辣椒水 28歲惡男被逮稱：心情不好

李貞秀丟立委火力全開 痛批高虹安民眾黨罪人、男友月領50萬A助理費「不要臉」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸拋惠台直航牌 陳世凱：需求未跟上、觀光勿成籌碼

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中共日期提出惠台措施中提到兩岸交流，其中在觀光部分，陸方將推動恢復兩岸直航部分，對此，交通部長陳世凱15日表示，目前兩岸直航航點已有15個，每週可提供約420個航班，但實際營運航班約為310班左右，目前評估整體需求並沒有想像中那麼高，另外對於觀光議題，他認為中共「在開心的時候提出的是橄欖枝，當不開心的時候就變成棍子」，呼籲對岸不應把觀光作為政治工具或談判籌碼，而應回歸正常、健康的交流機制。

立法院今日邀請交通部、國發會、經濟部能源署等部會就「因應中東情勢，國際油價飆升對於我國陸海空運輸之衝擊評估與因應策略專題報告」，會前陳世凱接受媒體採訪針對中共提出的惠台措施表示，針對中國所提出的「惠台措施」以及涉及觀光與航點的部分，目前兩岸直航航點已有15個，每週可提供約420個航班，但實際營運航班約為310班左右，目前整體需求並沒有想像中那麼高，運能仍有相當餘裕。

陳世凱說，若未來需求明顯提升，我們會進行滾動式檢討與調整，此外，尚有13個航點可申請節慶包機，但至今尚未有業者提出申請，兩岸航線與航點供給是充裕的，甚至供給量仍高於實際需求，顯示目前市場需求仍待觀察。

在觀光方面，陳世凱說，這次對岸宣布開放上海及福建部分城市自由行，實際上仍屬有限開放，其他地區仍未開放，過去在相關措施推出前，中國民眾來台自由行幾乎全面受限，中國大陸長期以政治手段干預觀光發展，這並非健康的做法。

外界認為中共已釋出善意，然陳世凱認為，其政策具有不確定性在關係良好時是「橄欖枝」，但在關係緊張時則可能轉為「棍子」。因此，我們不樂見台灣再度回到過去過度依賴單一市場的觀光模式。近年來，台灣觀光市場已逐步走向多元且穩健發展，這樣的結構是健康的。我們仍樂見兩岸能就觀光議題進行務實溝通，並建議回到「小兩會」機制，作為推動交流的務實途徑。

陳世凱強調，就兩岸觀光政策而言，中國大陸對其國民來台旅遊仍設有相當多限制，目前開放的自由行規模甚至不到整體人口的十分之一，顯示仍有約九成未開放。相較之下，台灣民眾赴中國旅遊並無相關限制，顯示台灣並未對觀光設限，因此，我方再次呼籲，中國大陸不應將觀光作為政治工具或談判籌碼，而應回歸正常、健康的交流機制。

立法院 國發會 兩岸

延伸閱讀

【重磅快評】人民期待的佛跳牆 梁文傑當成甜不辣

觀光業籲賴政府苦民所苦 別關兩岸交流大門

陸宣布對台10政策 將推動兩岸直航正常化

鄭習會後 大陸最快今天釋利多 鄭麗文盼擴大旅遊交流

相關新聞

鼓勵婦女重返職場 勞動部資格放寬最高獎勵9萬元

勞動部自今年4月7日起放寬及加碼「婦女再就業計畫」資格及獎勵，只要離開勞動市場180日以上婦女，規劃訓練精進職能，投入職場並穩定就業，獎勵加碼提升至9萬元，希望提高婦女重返職場意願。

陸不滿韓電子入境卡刪「中國台灣」 外交部：互不隸屬被主要國家認可

南韓電子入境卡系統先前將台灣錯誤列為CHINA（TAIWAN），我方爭取交涉後已刪除。對此，陸外交部不滿重申，一中原則是國際共識。外交部次長陳明祺受訪回應，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬為世界上主要國家所認可，陸方把自己的主張包裝成共識，實在是非常可笑。

荷莫茲海峽封鎖台灣產業衝擊最大？經部：中油和台塑要超前部署

中東戰事持續，封鎖何莫茲海峽，外媒點名台灣是全球受影響最重國家，外界也關切對石化業衝擊。經濟部政務次長何晉滄15日在立法院經濟委員會表示，原油調度與運輸若無問題，就不會影響石化產業，中油和台塑（1301）在調度上須做超前部署。

台股再創新高！國銀分析 AI 需求帶動風險偏好回升

全球股市近期在風險偏好回升下出現跌深反彈，台股15日觸及3.7萬點新高，其中台積電（2330）更是觸及每股2,100元，本國銀行預估，受惠於全球對AI晶片需求持續高漲，台積電先進製程呈現供不應求，有望持續支持台積電長期營收成長，而台灣為AI供應鏈核心，亦將持續受惠AI發展的長期需求。

中東戰事談判結果不確定 經濟部：能源、原物料價格高檔震盪

中東戰事暫時停火，經濟部研判，後續談判結果仍不確定，能源與原物料價格高檔震盪。面對國際情勢變動所帶來的挑戰，經濟部與各產業保持密切聯繫，並擬定對策，以務實行動強化能源安全、穩定民生經濟，堅定支持企業拓展國際市場、提升競爭力。

鄭習會後中國十大惠台政策…經濟部：不具吸引力 台灣走自己的路

鄭習會後中國大陸日前發布十大惠台政策，受外界關注。經濟部政務次長何晉滄15日在立法院經濟委員會表示，台灣產業已經走出自己的路，台灣與中國大陸貿易與投資比重持續下降，十大惠台措施「不具任何吸引力」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。