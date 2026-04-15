經濟部：美伊談判結果具不確定性 能源與原物料價格高檔震盪

美伊戰爭影響全球經濟安全局勢，經濟部今天表示，目前美伊間暫時停火，近期雙方談判雖未達成協議，不過美伊考慮再進行談判，惟結果具不確定性，能源與原物料價格高檔震盪。以石化業為例，戰事發生以來，包括乙烯等塑膠原料同步上漲，影響從能源供給擴散至產業供需平衡，並逐步反映至終端產品價格。

立法院外交及國防委員會今邀經濟部就「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」專題報告。

經濟部書面報告指出，2月底美伊戰爭爆發後，中東局勢迅速升溫，並對全球能源供應造成衝擊伊朗對荷莫茲海峽航運採取限制措施，該海峽承載全球約20%石油運量，能源運輸受阻下，各國向現貨市場搶購原油，推升國際油價大幅上揚。

經濟部表示，國際機構也對經濟前景提出警示。國際市幣基金（IMF）因應中東戰事將調降全球經濟成長預測；亞洲開發銀行（ADB）預估，亞太開發中經濟體成長率將放緩至5.1%。世界銀行（WB）等機構也將通力合作，協助各國因應戰爭帶來的經濟衝擊。

經濟部表示，國際政經局勢這幾年變動很大，各國重新審視供應鏈、關稅與經濟安全議題，全球貿易流現加速重塑 尤其亞太地區作例重要生產重鎮，涵蓋半導體、電子製造等製造能量及供應鏈體系，其穩定運作對全球經濟至關重要 。

經濟部強調，全球經濟從危機中汲取經驗，強化供應鏈韌性與國際合作，提升應變能力台灣以穩定的對外貿易、產業研發能力，並與友盟積極合作，深度參與全球分工體系。當國際環境出貨波動時，我國供應不中斷，產業如常運作，更有助於鞏固國際社會對台灣的信任。

中東戰事衝擊能源安全，經濟部表示，能源是科技國力的基礎，更是維繫產業發展與民生穩定的關鍵要素面對中東戰事衝擊，經濟部持續掌握國際油氣供應與運輸情勢。目前我國能源存量均高於法定標準，並規畫增加非中東地區天然氣進口，以降低供應風險同時透，中油與台電調度，確保發電燃料充足與供電穩定。

在供應鏈穩定方面，經濟部表示，全面盤點石業產業鏈，從上游原料、中游製造到下游通路進行整體調度。針對可能出貨供應壓力的產品，已建立快速媒合與調配機制，確保民生、醫療物資供應無虞。