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綠稱國民黨開放印度移工 陳冠安：無恥民進黨被罵就推給在野黨

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
勞動部長洪申翰。本報資料照
勞動部長洪申翰。本報資料照

勞動部長洪申翰日前稱首批印度移工最快今年引進，引起熱議。對於民進黨在臉書粉專稱「國民黨立委又失憶了！自己要求的印度移工都忘記了？」國民黨北市港湖議員擬參選人陳冠安批無恥，民進黨自己想推動的政策，被罵爆就想推給在野黨。

陳冠安說，賴清德政府想開放印度移工，當時的勞動部長正是許銘春。許在2024年2月29日接受專訪時透露未來會引進印度移工，引發公眾關注，立院隨即在3月6日安排專案報告。

陳冠安也翻出當時勞動部的報告，裡頭詳列台印簽署MOU的歷程，表明台印MOU是經印度方提議，由駐印代表處及印度台北協會在2024年2月16日簽署，外交部在2月26日函知勞動部，此後才在行政院備查後，送立法院查照及對外周知。

陳冠安說，簽署的背後則是勞苦功高的勞動部，多年來透過外交管道探詢，配合新南向政策，與印度自2020年起陸續洽商勞工合作意願，才逐步促成合作共識。也就是說，台印MOU是民進黨政府從2020年開始推動的，然後在立法院跟公眾尚無周知的情況下，就私下簽署。

「白字黑字的官方報告，現在民進黨竟想推託說是國民黨要求開放印度移工？」陳提到，勞動部的報告裡，還列舉開放印度移工的好處，甚至指稱引進印度移工並無犯罪治安之疑慮，多數移工會珍惜在台工作機會恪遵法令，避免因違法被廢止聘僱許可及限令出國，認為印度移工不致影響社會治安。

陳說，結果呢？近期接二連三爆出印男性侵、猥褻的犯罪事件。不能一竿子打翻一艘船，歧視性認為特定族裔就是會犯罪。但國人的疑慮、相關的配套，都是政府必須做好溝通和準備的重要環節。最後，陳批評，民進黨自己想推動的政策，被罵爆就想推給在野黨，這種無恥，就叫做民進黨。

立法院 民進黨 印度 移工 勞動部 許銘春

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