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IMF看衰經濟、示警通膨 憂戰爭引爆最大能源危機

聯合報／ 國際中心、記者賴昭穎王小萌／綜合報導
油氣吃緊 在中東戰爭懸而未決且美伊「雙封鎖」荷莫茲海峽下，全球油氣供給銳減。圖為在英國格雷斯港的馬爾他籍Flyoz號，可裝載化學品及油品。歐新社
油氣吃緊 在中東戰爭懸而未決且美伊「雙封鎖」荷莫茲海峽下，全球油氣供給銳減。圖為在英國格雷斯港的馬爾他籍Flyoz號，可裝載化學品及油品。歐新社

國際貨幣基金（ＩＭＦ）昨天公布最新的「世界經濟展望報告」，由於中東戰爭引發嚴重的能源危機，ＩＭＦ指出，若戰事及高油價持續更長時間，今年世界經濟成長率將降至百分之二點五，全球通膨率則將攀升至百分之五點四；在極端情況下，今年世界經濟增速恐降至百分之二，接近衰退的程度。

ＩＭＦ表示，在中東戰事衝擊於今年年中消退的前提下，預測今年世界經濟成長率百分之三點一，較今年一月預測值下修○點二個百分點，至於全球通膨率將升至百分之四點四，較去年上升○點三個百分點。

開發中經濟體 恐遭受最大衝擊

根據ＩＭＦ的報告，中東緊張恐進一步惡化，甚至演變為現代史上最大的能源危機。報告寫道，「中東戰爭爆發後，全球經濟前景驟然黯淡；開戰前我們原本準備上修全球經濟成長預期，這反映出全球經濟在科技投資熱潮、貿易政策緊張局勢有所緩和、部分國家提供財政支持和寬鬆金融環境支撐下，持續保持成長趨勢」。

ＩＭＦ認為開發中經濟體將遭受最大衝擊。新興市場今年的經濟成長預期，已從幾個月前預測的百分之四點二下調至百分之三點九。美國在內的已開發國家，受到的影響較小。至於中東戰事地區以及新興市場、開發中經濟體中的能源淨進口國家將受到更顯著影響。

預估台灣今年經濟成長率5.2%

此外，ＩＭＦ預測台灣今年實質ＧＤＰ（國內生產毛額）增幅為百分之五點二，消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之一點五，失業率為百分之三點四。至於主計總處二月預測我今年ＧＤＰ增幅百分之七點七一。

報告說，若中長期通膨持續走高，恢復物價穩定須優於短期經濟成長，因此有必要盡快緊縮貨幣政策。儘管全球經濟可能更多極化，但也須避免呈現碎片化趨勢。也就是在各國分別採取因應措施之際，應持續深化跨國合作，包含相關的衝突方應盡快和談與重開荷莫茲海峽，以減輕戰爭對經濟造成的破壞。

而這場中東戰爭也引發外媒關切台灣的能源安全隱憂，恐衝擊民生與經濟運作，經濟部對此表示，自中東戰爭發生至今已四十六天，政府調度得宜，國內未曾發生缺電缺氣，外媒所稱我國油氣嚴重短缺危機絕非事實。

韌性特別預算 擬討論擴大使用

立委賴士葆昨關切政府如何協助受戰爭影響的產業等相關議題，行政院長卓榮泰表示，目前行政院已有因應國際情勢的韌性特別條例及相關特別預算正在執行中，能否擴大使用是可以討論的方向；若討論結果不行，也可以針對實際受損的產業、行業，以個別補貼或預算方式。

二月底以來中東戰爭干擾能源運輸，印度西部城市阿默達巴德一間加油站日前可見民眾大排長龍。法新社
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美國 失業率 IMF 中東 通膨

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