開亞洲第一砲！星緊縮貨幣 壓抑物價

新加坡昨天展示緊縮貨幣政策立場，同時對中東衝突推升能源價格可能帶動通膨前景表達憂心。此舉符合市場普遍預期，也使得新加坡成為中東戰爭爆發後，亞洲第一個緊縮貨幣政策的國家。

新加坡金融管理局（ＭＡＳ，央行）表示，將小幅提高星元名目有效匯率（ＮＥＥＲ）政策區間的斜率，但區間寬度與中心水準保持不變。ＭＡＳ在聲明中表示，「新加坡進口的能源成本已經上升」，即便中東地區的供應恢復，油價仍可能在一段時間內維持高檔。

金融圈人士說，新加坡採取的是匯率導向的貨幣政策架構，由ＭＡＳ透過管理星元ＮＥＥＲ來穩定物價。若提高ＮＥＥＲ政策區間的斜率，代表允許星元在未來以更快速度升值，進而降低進口商品價格、抑制輸入型通膨，也可能會削弱出口競爭力、讓經濟降溫。這種匯率升值來壓抑物價與需求的效果，與其他國家升息效果相似。

ＭＡＳ採取這個措施，主因為新加坡是高度開放的經濟結構，資本自由流動，導致利率政策效果有限；此外，通膨多屬於輸入型，調整匯率成為更有效且精準的政策工具。

根據彭博調查，十八位經濟學家中有十五位預測到ＭＡＳ的決定。星國向來利用匯率而非利率做為調整主要政策的工具。星國當局預期，核心通膨的一項關鍵指標，將在未來幾季走高並維持在較高水準。

區域內他國央行 按兵不動

隨著此次行動，新加坡成為亞洲最早因應伊朗戰爭而收緊貨幣政策的經濟體之一；相較之下，區域內其他央行多數仍按兵不動，評估中東衝突帶來的經濟影響。上周，印度央行與南韓央行均維持利率不變，暫且先觀察油價飆升對經濟的衝擊。

ＭＡＳ曾在二○二五年一月與四月兩度放寬政策，以支撐經濟成長。

ＭＡＳ表示，「今年整體國內生產毛額（ＧＤＰ）可能會從高於趨勢的成長步調降下來。同時，實際產出高於潛在產出的情況也將減少。」若能源供應中斷更久，將加劇全球通膨壓力，同時進一步拖累經濟成長。此外，經由荷莫茲海峽的全球貿易幾乎陷入停滯，關鍵中間投入品短缺也可能抑制工業生產。

ＭＡＳ並警告，「若全球金融情勢進一步緊縮，或與ＡＩ相關的投資意外回落，可能會加劇經濟成長下行風險。」