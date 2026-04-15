快訊

兒童托育服務法三讀…虐兒最高重罰60萬元 公布姓名

聽新聞
0:00 / 0:00

美國301調查即將舉行公聽會 卓揆：準備好了

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
美國301調查即將舉行公聽會，行政院長卓榮泰14日表示，駐美代表處將派員參加，相關資料、談判內容準備好了。記者陳煜彬／攝影
美國301調查即將舉行公聽會，行政院長卓榮泰14日表示，駐美代表處將派員參加，相關資料、談判內容準備好了。記者陳煜彬／攝影

美國301調查即將舉行公聽會，行政院長卓榮泰昨（14）日表示，駐美代表處將派員參加，相關資料、談判內容準備好了。針對經貿辦任務性編組，卓揆表示，觀察其他國家的談判機構，有必要進行檢討，將檢討常駐談判官制度。

卓榮泰昨日赴立法院備詢。國民黨立委李彥秀質詢問及美方301條款後續溝通協調。卓榮泰回應，過去這一個半月來，政府積極因應中東情勢，但並沒有放棄對美談判，政府都在緊鑼密鼓準備，都準備好了。

根據美國貿易代表署規劃，將分別於美東時間4月28日、5月5日在華盛頓特區召開301調查公聽會，分別可視情況持續至5月1日、5月8日。李彥秀詢問，我方是否派員參加？卓榮泰回應，駐美代表處將派員，相關資料、談判內容也準備好了。

李彥秀追問，經貿辦是任務性編組，未來是否有常態化辦公室去做談判工作？國際上無論是RCEP或CPTPP，或與美方談判，未來會不會有談判官？

卓榮泰指出，如今台灣在國際經貿地位上愈發重要，過往談判多是任務性編組，此次對美談判開始，已編了六位常設文官在裡面，觀察其他國家談判機構，是有必要做這樣的檢討，往這一步跨出。

另外，國民黨立委賴士葆指出，因應中東戰事衝擊物價，有立委提議再次「普發萬元現金」，經費約2,360億元；也有立委建議提特別預算，規模約1,300多億元；也有人建議直接補貼，不要使用特別預算。他詢問卓揆屬意哪個選項？

卓榮泰表示，目前韌性特別條例跟特別預算還在執行中，能否擴大使用是可討論的方向，考慮是否從中挪用一部份並追加預算。或針對已產生虧損、實質上受損行業、產業來了解後，採個別補貼或用整體特別預算來提供協助。

美國 美方 立法院

延伸閱讀

坦言國際經貿談判機制該檢討 卓榮泰：已編制6位常設文官

我農漁產品輸陸有前提 卓榮泰譏：跟魚講堅持九二共識？

中東戰事撼全球 再端普發現金因應？卓榮泰這樣說

中東戰事影響「普發萬元現金」又來了？卓榮泰給答案

相關新聞

丁學文專欄／馬斯克挑戰IPO募資紀錄 交易所不該忘初衷

市場傳聞，由馬斯克（Elon Musk）創立的航天與衛星公司SpaceX，考慮將IPO的募資規模設在750億美元以上，這個設想如果成功，整個交易不僅將顯著高於此前500億美元左右的預期，還將刷新全球IPO募資紀錄，一舉超越沙烏地阿美（SAUDI ARAMCO）這家全球最大的產油公司在2019年創下的290億美元最大募資紀錄。各國IPO各有消長，我們要怎麼看待今年的全球IPO市場？目前的發展是喜是憂？

美國301調查即將舉行公聽會 卓揆：準備好了

美國301調查即將舉行公聽會，行政院長卓榮泰昨（14）日表示，駐美代表處將派員參加，相關資料、談判內容準備好了。針對經貿辦任務性編組，卓揆表示，觀察其他國家的談判機構，有必要進行檢討，將檢討常駐談判官制度。

新光人壽全新形象廣告「認真，會把未來照亮」 串聯60年歷史創舉 向台灣各世代致敬

新光人壽陪伴台灣人超過60年，一路以來的歷史創舉皆與台灣社會的重大變革緊密相連，2026年是新壽加入台新新光金控(2887)的新起點，以「認真，會把未來照亮」為核心概念，推出全新品牌形象系列廣告，透過《30年篇》、《40年篇》、《50年篇》及《60年篇》四個章節，回顧過去60年的關鍵時刻，向這片土地上每一個認真生活、共同推動台灣前進的世代致敬。 回顧60年前，人壽保險是社會大眾所抗拒的話題，新光人壽為提升民眾對保險的認識、增強對壽險公司的信心，創業之初便組建在當時難得一見的摩托車部隊，靠著高機動性穿梭在城市及鄉村的大街小巷，將保障概念傳播到社會的每個角落，如今台灣的保險投保率及滲透度都名列世界前茅，台灣人的高風險意識也成為社會安

開亞洲第一砲！星緊縮貨幣 壓抑物價

新加坡昨天展示緊縮貨幣政策立場，同時對中東衝突推升能源價格可能帶動通膨前景表達憂心。此舉符合市場普遍預期，也使得新加坡成為中東戰爭爆發後，亞洲第一個緊縮貨幣政策的國家。

這些公司股息連年遞增 法人建議關注除息行情

上市櫃公司股利政策陸續出爐，統計關貿（6183）、洋華、金益鼎、緯創等多檔至少連續六年配發的現金股息水準呈現遞增，凸顯公司派心態偏多，法人建議可搭配基本面展望、股息殖利率、本益比等條件，納入優先關注名單。

IMF逆勢大幅上修台灣今年GDP 估成長率達到5.2%

國際貨幣基金（IMF）14日大幅上修台灣2026年經濟成長率預測逾3個百分點，預期台灣今年國內生產毛額（GDP）將成長逾5%，表現不只超越美國等先進經濟體，也優於中國大陸等新興國家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。