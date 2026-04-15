美國301調查即將舉行公聽會 卓揆：準備好了

美國301調查即將舉行公聽會，行政院長卓榮泰昨（14）日表示，駐美代表處將派員參加，相關資料、談判內容準備好了。針對經貿辦任務性編組，卓揆表示，觀察其他國家的談判機構，有必要進行檢討，將檢討常駐談判官制度。

卓榮泰昨日赴立法院備詢。國民黨立委李彥秀質詢問及美方301條款後續溝通協調。卓榮泰回應，過去這一個半月來，政府積極因應中東情勢，但並沒有放棄對美談判，政府都在緊鑼密鼓準備，都準備好了。

根據美國貿易代表署規劃，將分別於美東時間4月28日、5月5日在華盛頓特區召開301調查公聽會，分別可視情況持續至5月1日、5月8日。李彥秀詢問，我方是否派員參加？卓榮泰回應，駐美代表處將派員，相關資料、談判內容也準備好了。

李彥秀追問，經貿辦是任務性編組，未來是否有常態化辦公室去做談判工作？國際上無論是RCEP或CPTPP，或與美方談判，未來會不會有談判官？

卓榮泰指出，如今台灣在國際經貿地位上愈發重要，過往談判多是任務性編組，此次對美談判開始，已編了六位常設文官在裡面，觀察其他國家談判機構，是有必要做這樣的檢討，往這一步跨出。

另外，國民黨立委賴士葆指出，因應中東戰事衝擊物價，有立委提議再次「普發萬元現金」，經費約2,360億元；也有立委建議提特別預算，規模約1,300多億元；也有人建議直接補貼，不要使用特別預算。他詢問卓揆屬意哪個選項？

卓榮泰表示，目前韌性特別條例跟特別預算還在執行中，能否擴大使用是可討論的方向，考慮是否從中挪用一部份並追加預算。或針對已產生虧損、實質上受損行業、產業來了解後，採個別補貼或用整體特別預算來提供協助。