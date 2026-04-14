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IMF逆勢大幅上修台灣今年GDP 估成長率達到5.2%
國際貨幣基金（IMF）14日大幅上修台灣2026年經濟成長率預測逾3個百分點，預期台灣今年國內生產毛額（GDP）將成長逾5%，表現不只超越美國等先進經濟體，也優於中國大陸等新興國家。
根據IMF最新世界經濟展望（WEO），台灣今年GDP成長率估為5.2%，遠高於去年10月預測的2.1%，2025年成長率預估也從3.7%上修至8.7%。展望2027年，IMF預期台灣GDP將成長3%。
相較之下，IMF預測美國今、明兩年GDP將分別成長2.3%與2.1%，歐元區成長率可能連續兩年僅略高於1%。亞洲方面，中國大陸今年GDP預估將成長4.4%，2027年成長4%，南韓今、明兩年成長率分別估為1.9%與2.1%。日本今年GDP預估將成長0.7%，明年可能成長0.6%。
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