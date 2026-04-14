IMF逆勢大幅上修台灣今年GDP 估成長率達到5.2%

新光人壽陪伴台灣人超過60年，一路以來的歷史創舉皆與台灣社會的重大變革緊密相連，2026年是新壽加入台新新光金控(2887)的新起點，以「認真，會把未來照亮」為核心概念，推出全新品牌形象系列廣告，透過《30年篇》、《40年篇》、《50年篇》及《60年篇》四個章節，回顧過去60年的關鍵時刻，向這片土地上每一個認真生活、共同推動台灣前進的世代致敬。 回顧60年前，人壽保險是社會大眾所抗拒的話題，新光人壽為提升民眾對保險的認識、增強對壽險公司的信心，創業之初便組建在當時難得一見的摩托車部隊，靠著高機動性穿梭在城市及鄉村的大街小巷，將保障概念傳播到社會的每個角落，如今台灣的保險投保率及滲透度都名列世界前茅，台灣人的高風險意識也成為社會安

2026-04-15 00:00