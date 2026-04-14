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丁學文：全球政經邏輯轉變 2026需關注「灰犀牛」風險

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
北威論壇舉行「美伊中東衝突全球政經影響」座談會，聚焦美伊衝突下的全球政經連鎖反應討論。記者謝守真／攝影
北威論壇舉行「美伊中東衝突全球政經影響」座談會，聚焦美伊衝突下的全球政經連鎖反應討論。記者謝守真／攝影

金庫資本管理合夥人丁學文14日在一場座談會上表示，全球局勢已由過去以經濟利益為主的全球化時代，轉向政治主導的去全球化階段，能源、資金與產業布局邏輯隨之改變。國際秩序從「代理人對抗」走向大國直接下場，連能源與市場邏輯也從看價格，轉為看供應鏈與運輸是否會被「卡住」。

北威論壇14日下午舉行「美伊中東衝突全球政經影響」座談會，邀集多位學者專家討論美伊衝突下的全球連鎖反應。丁學文在會上說道，全球局勢自2021年起出現明顯轉折，在此之前各國以經濟利益最大化為核心，透過協調尋求平衡；但2021年後轉向去全球化，政治利益凌駕經濟利益，傳統分析框架已難適用。

他以俄烏戰爭為例指，若在過去全球化時代，類似衝突多可透過協商化解，但戰事延續至今，反映政治因素主導下國際協調難度升高。近期美國伊朗互動亦呈現類似情況，各方立場分歧，難以快速形成共識。他解釋，以前的中東之所以可維持「恐怖平衡」，很大程度是因各國基本上仍維持「代理人」間的對抗模式，但此次美伊衝突是「後面（的國家）的跳到前面」。

丁學文表示，當前國際局勢高度混亂，戰爭敘事持續變動，衝突已從單一歷史或民族因素，擴展至資源與地緣政治等多重層面，即便未來達成談判結果，也難回到過去穩定狀態。

在中東局勢方面，他，波斯灣難以恢復過往穩定格局，以色列在區域中的角色也將改變；更關鍵的是，過去依賴代理人維持的區域平衡已被打破，衝突由代理人對抗轉為大國直接介入。同時，歐洲不僅承受俄烏戰爭衝擊，也面臨能源與安全壓力，傳統防衛與能源體系出現鬆動。

在經濟層面，他認為市場判斷邏輯正在改變。能源問題不再只是價格與供需，而是運輸是否順暢、關鍵節點是否「卡住」，以及儲備與供應安全能力，「韌性」逐漸取代效率成為核心。他並指，日本汽車製造商本田（HONDA）出現57年來首度虧損，南韓半導體產業亦受能源壓力影響，顯示能源變局已衝擊產業鏈。

此外，他觀察金融市場散戶參與度上升，資金追逐性增強，市場波動加劇，使傳統模型解釋力下降；資金流向亦出現變化，除流入東南亞與非洲等新興市場外，大陸資金亦透過企業向外布局，部分流動難以用傳統數據完整掌握。他並提到，能源與金融市場連動加深，債券殖利率變化反映通膨預期，也進一步影響投資與消費行為。

談及風險，丁學文指出，過去已出現多起「黑天鵝」事件，但2026年更需關注的是潛在但尚未全面爆發的「灰犀牛」風險，在政經高度變動下可能加速浮現。他強調，在政治因素持續干擾經濟的背景下，單一市場或事件已難獨立解讀，必須從整體政經結構變化觀察全球走向。他並稱，此次中東戰爭打破既有秩序，現在要看是否做好準備，「聰明的國家在搶東西，笨的國家還在懷念全球化」。

圖為金庫資本管理合夥人丁學文。記者謝守真／攝影
圖為金庫資本管理合夥人丁學文。記者謝守真／攝影

美國 伊朗 以色列

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