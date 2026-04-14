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中東衝突牽動全球風險 學者：台灣須防能源、運輸與基礎設施衝擊

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
14日舉行的北威論壇「美伊中東衝突全球政經影響」，與會講者（左起）為劉憶如、黃介正、丁學文、卓忠宏、張五岳。記者張鈺琪／攝影
14日舉行的北威論壇「美伊中東衝突全球政經影響」，與會講者（左起）為劉憶如、黃介正、丁學文、卓忠宏、張五岳。記者張鈺琪／攝影

北威14日舉行「美伊中東衝突全球政經影響」論壇，多位學者從能源、金融、供應鏈與台灣安全風險等角度分析指出，中東局勢升高已不只是區域衝突問題，而是牽動全球能源結構、貨幣結算體系與海空運輸安全等多項風險同步升高。對台灣而言，需要警惕的，不僅是油價波動，也包括海運受阻、海底電纜中斷及民生物資供應受衝擊等連鎖效應。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，中東地區石油與天然氣出口約有80%流向亞洲，中國大陸則是最大買家。在俄羅斯遭制裁後，大陸自俄羅斯進口石油與天然氣，多已改以人民幣或本國貨幣結算；部分中東產油國對中能源交易，也出現人民幣結算比重上升的現象。張五岳指出，若從整體趨勢觀察，中東能源交易中以美元結算的比重已降至50%多。

他表示，這背後不只是市場調整，也與能源供給與需求、地緣政治變動有很大關係。從北京角度來看，石油能源安全、糧食安全與金融安全都很重要；在美中博弈中，既有貿易戰，也有科技戰與金融戰，因此北京在金融問題上，除了觀察外部局勢，也會從風險管控角度考量。張五岳並指，人民幣雖距離取代美元仍有距離，但在能源結算中的角色已逐步上升。

淡江大學外交與國際關係學系教授卓忠宏則表示，歐洲4年前就已遭逢嚴重能源危機，因此這次伊朗戰爭雖造成部分供應鏈問題與價格上漲，但衝擊不像其他地區那麼大。主因在於歐洲近年持續提升能源自給能力，推動能源轉型、強化再生能源與核能運用，因此即使能源價格上漲，對通膨的衝擊仍在可接受範圍。

卓忠宏表示，歐洲目前面對的挑戰，在於財政空間有限下，如何因應能源與物價壓力，包括是否調整補貼、家庭與企業用電支出及相關稅負。他指出，歐洲內部也曾討論放寬補貼上限，但同時面臨財政負擔問題。

中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正表示，今年「黑天鵝事件」的出現其實蠻令人憂心。他舉例，伊朗曾威脅，若遭封鎖荷莫茲海峽，可能切斷海底電纜；一旦海底電纜受損，不只中東與歐洲受影響，連SWIFT等金融交易系統也可能出問題。

黃介正指出，這類情況已不是過去有規則的戰爭模式，而是連關鍵基礎設施都可能成為攻擊目標，讓政策分析與風險預判更加困難。對台灣而言，更需要警惕的，不只是能源價格波動，而是民用航空、商船運輸與物流中斷風險；在特定情況下，貨物可能根本無法進入，進一步影響糧食、醫藥、原材料與彈藥供應。

黃介正表示，台灣四面環海，最大的困境就是物資進不來；一旦海底電纜中斷或變電設施受損，影響的不只是產業，也包括民生與醫療系統。他並指出，安全問題最終不只是軍事或戰術問題，而是整個社會能否支撐，一旦交通、物流與基礎設施同時受影響，衝擊將直接落在民眾生活層面。

伊朗戰爭 伊朗 人民幣

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