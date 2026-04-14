經部：家樂福、愛買塑膠袋庫存逾兩周 全聯內袋持續供貨

中東情勢影響石化原料供應，經濟部平價專案塑膠袋本周起陸續進入市場。經濟部今天表示，合作通路小北百貨及振宇五金已在本周陸續補貨12萬包塑膠袋，並掌握家樂福、愛買塑膠袋等塑膠商品庫存約14到30天。

另外，全聯已媒介背心袋與內袋製造商供貨上架，並持續尋求製造商供貨。

經濟部長龔明鑫日前表示，目前市場端面臨的主要問題並非缺貨，而是供應商限量供貨與價格上揚，一般塑膠袋平均漲幅約3成，直接盛裝生鮮食材的內袋漲幅更為顯著。經濟部已推出5000噸平價原料方案，本周起將陸續鋪貨進入市場。

經濟部今天透過臉書發文表示，為了確保市面上塑膠袋供應充足，經濟部目前已掌握市場、商圈及特約通路需求約31萬包；如以一包塑膠袋約300公克計算，原料目前需求共93噸；僅約占中油增產5000噸原料的1.86%，供應沒有問題。

經濟部也已掌握各通路需求，首先，合作通路小北百貨及振宇五金也在本周陸續補貨12萬包塑膠袋，並媒介製造商接洽。另外，大型超商、超市塑膠商品（如家樂福與愛買）庫存足夠14到30天；全聯也已媒介背心袋與內袋製造商供貨上架，並持續尋求製造商供貨。

經濟部指出，市場及商圈內袋需求大且替代品有限，特殊規格袋叫貨較難，已由經濟部協調處理中。經濟部表示，通路業者如果有意願販售塑膠袋，可提供上游製造商名單給經濟部，讓經濟部協助提供生產原料給製造商，藉此確保民眾採買免擔心，商圈、市場、夜市的店家也能安心營運。