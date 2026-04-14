航空燃油上漲122%航班恐受影響 民航局：已要求業者擬定應變計畫

中東情勢持續動盪引發全球能源危機，國際航空燃油價格自今年2月底以來持續飆漲。根據交通部與經濟部15日將於立法院的報告顯示，國際航線航空油價較戰前上漲達122% ，全球航空燃油平均價格更由每桶99.40美元一度衝上209美元。面對歐洲、澳洲傳出燃油短缺疑慮，經濟部能源署強調，我國目前航空燃油供應正常，且石油儲備量均高於90天法定安全存量，暫無斷供危機。

油價飆升成本劇增燃油附加費大幅調高受中東地緣政治衝突影響，國際布蘭特（Brent）原油現貨價格在4月7日一度觸及每桶132.49美元，較戰前大漲84% 。油價狂飆直接衝擊航空公司營運成本，交通部指出，國內航線航空油價已漲至每公升新台幣44.2元，漲幅達116% 。

為反映營運成本，國籍航空公司已依規定於4月7日起調漲國際航線燃油附加費；短程航線，每人由17.5美元調整至45美元。長程航線，每人由47.5美元調整至117美元。

至於國內航線，雖然2026年2至4月平均油價已達每公升28.75元，超過票價調整門檻，但交通部基於穩定物價政策，已協調航商「緩漲」票價，並由政府編列預算補助中油吸收價差。

由於台灣半導體等高價值產業高度依賴空運出口，航油供應穩定至關重要。經濟部能源署表示，已啟動能源應變小組每日召開會議，密切監控存量。目前國內供油維持正常，中油及台塑正積極採購更多批次，並尋求替代供應來源，以應對接下來的旅遊旺季需求。

民航局證實，目前僅有少數國家（如緬甸、越南、菲律賓）機場實施供油限制，但尚未對我國航商營運造成重大斷供影響。現階段國籍航空尚未出現大規模減班情形，但民航局已要求業者擬定應變計畫，若因油料問題需調整航班，須主動告知旅客並提供免手續費退改票等保障措施。

陸海空運輸全面備戰凍漲大眾運輸票價除了空運，交通部也針對陸運、海運提出衝擊評估。公路客運因目前油價尚未達調漲門檻，暫維持現行票價。台鐵與高鐵受電力運行特性影響，衝擊有限。海運方面，雖然國際運價較戰前上漲10-32%，但各產業公協會反映目前尚未出現急單或缺櫃情形，國際及國內客運航線現階段均維持票價不動。

交通部強調，將持續落實「專案平穩吸收措施」，由中油吸收約6成油價漲幅，並維持汽、柴油貨物稅減徵，確保在國際震盪中維持民生經濟安定。