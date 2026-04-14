快訊

又翻車？13日才創高 矽光子熱門股聯亞爆6,889.5萬元違約交割

追白沙屯拿到「超好吃粉粿」！她PO文尋店釣出老闆 網友心動下單了

鋒面接力報到…明起變天「全台輪流下」 最濕時間點曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

航空燃油上漲122%航班恐受影響 民航局：已要求業者擬定應變計畫

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
經濟部能源署強調，我國目前航空燃油供應正常，且石油儲備量均高於90天法定安全存量，暫無斷供危機。記者黃仲明／攝影
經濟部能源署強調，我國目前航空燃油供應正常，且石油儲備量均高於90天法定安全存量，暫無斷供危機。記者黃仲明／攝影

中東情勢持續動盪引發全球能源危機，國際航空燃油價格自今年2月底以來持續飆漲。根據交通部與經濟部15日將於立法院的報告顯示，國際航線航空油價較戰前上漲達122% ，全球航空燃油平均價格更由每桶99.40美元一度衝上209美元。面對歐洲、澳洲傳出燃油短缺疑慮，經濟部能源署強調，我國目前航空燃油供應正常，且石油儲備量均高於90天法定安全存量，暫無斷供危機。

油價飆升成本劇增燃油附加費大幅調高受中東地緣政治衝突影響，國際布蘭特（Brent）原油現貨價格在4月7日一度觸及每桶132.49美元，較戰前大漲84% 。油價狂飆直接衝擊航空公司營運成本，交通部指出，國內航線航空油價已漲至每公升新台幣44.2元，漲幅達116% 。

為反映營運成本，國籍航空公司已依規定於4月7日起調漲國際航線燃油附加費；短程航線，每人由17.5美元調整至45美元。長程航線，每人由47.5美元調整至117美元。

至於國內航線，雖然2026年2至4月平均油價已達每公升28.75元，超過票價調整門檻，但交通部基於穩定物價政策，已協調航商「緩漲」票價，並由政府編列預算補助中油吸收價差。

由於台灣半導體等高價值產業高度依賴空運出口，航油供應穩定至關重要。經濟部能源署表示，已啟動能源應變小組每日召開會議，密切監控存量。目前國內供油維持正常，中油及台塑正積極採購更多批次，並尋求替代供應來源，以應對接下來的旅遊旺季需求。

民航局證實，目前僅有少數國家（如緬甸、越南、菲律賓）機場實施供油限制，但尚未對我國航商營運造成重大斷供影響。現階段國籍航空尚未出現大規模減班情形，但民航局已要求業者擬定應變計畫，若因油料問題需調整航班，須主動告知旅客並提供免手續費退改票等保障措施。

陸海空運輸全面備戰凍漲大眾運輸票價除了空運，交通部也針對陸運、海運提出衝擊評估。公路客運因目前油價尚未達調漲門檻，暫維持現行票價。台鐵與高鐵受電力運行特性影響，衝擊有限。海運方面，雖然國際運價較戰前上漲10-32%，但各產業公協會反映目前尚未出現急單或缺櫃情形，國際及國內客運航線現階段均維持票價不動。

交通部強調，將持續落實「專案平穩吸收措施」，由中油吸收約6成油價漲幅，並維持汽、柴油貨物稅減徵，確保在國際震盪中維持民生經濟安定。

中油 立法院 澳洲

延伸閱讀

中東戰事衝擊油市 澳洲航空警告燃料成本將大增

油價飆漲 國泰航空取消2％航班

油價漲 國泰航空調整5月中旬至6月底客運航班

油價漲、飛花蓮航線搭載率低華信盼停飛 民航局回應了

相關新聞

航空燃油上漲122%航班恐受影響 民航局：已要求業者擬定應變計畫

中東情勢持續動盪引發全球能源危機，國際航空燃油價格自今年2月底以來持續飆漲。根據交通部與經濟部15日將於立法院的報告顯示，國際航線航空油價較戰前上漲達122% ，全球航空燃油平均價格更由每桶99.40美元一度衝上209美元。面對歐洲、澳洲傳出燃油短缺疑慮，經濟部能源署強調，我國目前航空燃油供應正常，且石油儲備量均高於90天法定安全存量，暫無斷供危機。

陸製歐美車輛開放整車進口？卓揆：低價傾銷對我產業危害大

有關陸製歐美品牌車輛是否開放整車進口，行政院長卓榮泰表示，汽車產業那麼多的從業人員，應該給他們一個安全的環境。低價傾銷進來台灣的任何產業，對於台灣產業跟從業人員，都是非常大的極大危害，政府有責任保護我方產業。

中東戰事影響「普發萬元現金」又來了？卓榮泰給答案

因應中東戰事衝擊物價，藍委羅明才提議「普發萬元現金」，所需經費大約2,360億元。有關政府是否以此方式進行補貼，行政院長卓榮泰說明，韌性特別預算中，有一筆250億元預備金，雖然目前已經所剩不多，但採用這筆經費、不夠再追加，是比較簡單的方式。

全球買主直達台灣 貿易署助我汽配業者拿下2.8億美元訂單

經濟部國際貿易署14日表示，為協助我汽配業者爭取海外訂單，「2026年汽配、電動車、機車採購洽談會」於南港展覽館1館盛大登場。這次活動邀獲全球37國、92位國際買主來臺採購，與我241家廠商進行逾480場一對一洽談，成功爭取海外商機2.8億美元，充分展現台灣產業在全球供應鏈下的國際競爭力。

中東戰事撼全球 再端普發現金因應？卓榮泰這樣說

行政院長卓榮泰今日下午赴立法院備詢，國民黨立委賴士葆詢問，因應國際戰事，卓揆傾向如何補貼民眾？卓榮泰答詢表示，行政院有「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」正在執行中，能否擴大使用是一個方向。

卓榮泰：301談判準備好了 將檢討設常駐談判官

美方301條款將於5月5日在美國華盛頓召開公聽會，行政院長卓榮泰表示，駐美代表處將派員參加，相關資料、談判內容準備好了。對於未來是否常駐談判官，卓說，現行經貿辦是任務性編組，觀察其他國家的談判機構，是有必要做這樣的檢討，往這方向跨出一步。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。